Thông gia giàu có sang chơi, bố mẹ tôi chỉ tiếp bằng… nước lọc, họ cũng chỉ dám cười gượng vì yếu thế

Tôi là con út trong gia đình có hai chị em. Chị gái tôi hơn tôi 6 tuổi, lấy chồng cách đây gần 4 năm. Ngày chị đi lấy chồng, cả họ ai cũng nói chị “số sướng” vì lấy được người chồng có điều kiện, gia đình bên đó kinh doanh lớn, nhà cửa rộng rãi, đi lại xe sang.

Bố mẹ tôi thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái có chỗ dựa, nhưng lo vì “môn đăng hộ đối” không cân xứng. Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường, buôn bán nhỏ, còn nhà chồng chị thì quá khác biệt.

Sau đám cưới, chị chuyển về sống bên nhà chồng. Thời gian đầu, chị ít về nhà. Mỗi lần gọi điện, chị đều nói ổn, chỉ là bận. Nhưng tôi là em gái, nghe giọng là biết chị không vui. Chị ít cười hơn trước, nói chuyện cũng dè dặt, như đang cố giấu điều gì.

Bố mẹ tôi cũng nhận ra, nhưng không ai dám hỏi sâu. Ai cũng sợ chạm vào nỗi niềm mà chị đang cố chịu đựng.

Cách đây hơn một tháng, chị bất ngờ kéo vali về nhà, dẫn theo con nhỏ. Chị nói đơn giản là về chơi ít hôm, nhưng tôi nhìn cách chị ôm con ngủ, thấy rõ chị đã kiệt sức.

Sau đó tôi mới biết, chị đã bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Không phải vì ngoại tình hay làm điều gì sai trái, mà chỉ vì những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Chị sống ở đó luôn phải giữ ý, từ cách ăn nói đến cách chăm con, thậm chí cả việc chi tiêu cũng phải xin phép. Chồng chị không bênh, chỉ im lặng hoặc khuyên chị nhịn cho yên chuyện.

Đỉnh điểm là một lần cãi vã, mẹ chồng nói thẳng chị không xứng với gia đình họ. Sau hôm đó, chị bị yêu cầu rời khỏi nhà.

Chị không dám về ngay. Chị thuê khách sạn ở tạm hai đêm, vừa chăm con vừa khóc. Đến khi không còn chịu nổi nữa, chị mới gọi về cho mẹ.

Bố mẹ tôi không hỏi nhiều, chỉ bảo chị về nhà đi.

Một tuần trôi qua, không khí trong nhà tuy chật chội nhưng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chị dần cười lại, con chị cũng vui vẻ hơn.

Đúng lúc đó, nhà chồng chị xuất hiện.

Họ đi xe sang đến, bước vào con ngõ nhỏ nhà tôi với vẻ mặt không mấy thoải mái. Mục đích rất rõ ràng: đón cháu về.

Hôm đó, bố mẹ tôi không chuẩn bị gì cả, không trà, không bánh, cũng không một lời khách sáo như những lần trước. Mẹ tôi chỉ rót vài cốc nước lọc đặt lên bàn.

Không khí trở nên lạ lùng. Bên kia rõ ràng không quen với cách tiếp đón như vậy, nhưng cũng không thể nói gì.

Trước đây, mỗi lần thông gia qua chơi, bố mẹ tôi luôn cố gắng chu đáo hết mức, sợ bị đánh giá. Nhưng lần này thì khác.

Bố tôi ngồi thẳng lưng, nói rất rõ ràng rằng con gái ông không phải người muốn đuổi là đuổi, muốn đón là đón. Nếu muốn đưa cháu về thì phải nói chuyện đàng hoàng, còn nếu chỉ coi chị tôi như người ngoài thì tốt nhất đừng đến.

Bên kia không còn giữ được thái độ như trước. Họ nói nhẹ đi, giọng cũng bớt cao hơn, thậm chí còn có phần nhún nhường.

Tôi đứng trong bếp nhìn ra, lần đầu tiên thấy những người từng khiến gia đình tôi phải dè chừng lại ngồi im lặng, cầm cốc nước lọc mà chỉ dám cười gượng.

Hóa ra không phải lúc nào giàu có cũng là người nắm quyền.

Khi chị tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó, thứ họ mất không chỉ là một người con dâu, mà còn là đứa cháu mà họ rất thương. Và khi họ cần quay lại, họ không còn ở vị thế như trước nữa.

Chị tôi ngồi cạnh mẹ, im lặng suốt buổi. Tôi biết chị đang đứng giữa hai lựa chọn, nhưng lần này, ít nhất chị không còn một mình.

Còn tôi, lần đầu tiên hiểu rõ một điều mà trước giờ chỉ nghe người lớn nói: trong một mối quan hệ, nếu mình luôn nhún nhường vì nghĩ mình “yếu thế”, thì đến một ngày người khác sẽ mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên. Chỉ khi dám dừng lại, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.