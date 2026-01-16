Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tỷ lệ tín dụng/GDP đã ở mức rất cao, ngành Ngân hàng đối diện nhiều áp lực trong thực hiện nhiệm vụ đa mục tiêu

Sáng 15/01, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và giải pháp, chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: SBV)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn công tác thông báo về việc triển khai thực hiện Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 của Bộ Chính trị, theo đó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao tổng kết sâu Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Để bổ sung luận cứ thực tiễn cho quá trình tổng kết và xây dựng dự thảo nghị quyết, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW" có kế hoạch làm việc với một số bộ, ngành Trung ương, trong đó có NHNN. Trưởng Ban nhấn mạnh về vị trí, vai trò quan trọng của NHNN trong sự phát triển kinh tế đất nước, là mạch máu của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan trọng trong tổng kết sâu về Nghị quyết số 05-NQ/TW như: Phân tích sâu hơn nguyên nhân, kinh nghiệm, bài học, những kết quả nổi bật, đóng góp lớn của ngành Ngân hàng; Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của Ngành để có giải pháp tháo gỡ hiệu quả trong thời gian tới; Giải pháp tăng trưởng 2 con số của ngành Ngân hàng trong thời gian tới; Chương trình hành động của ngành Ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: SBV)

Tại buổi làm việc, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương là Ban chiến lược tham mưu những chủ trương lớn của Nhà nước. Thời gian qua, Ban đã thể hiện vai trò trong việc tham mưu ban hành nhiều Nghị quyết nền tảng, giúp đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra là thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đi đôi với đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là mục tiêu cao và ngành Ngân hàng xác định điều này gắn liền với nhiệm vụ chính trị của mình.

Theo Thống đốc, để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế có nhiều yếu tố như vốn, nhân lực, đổi mới sáng tạo…, đặc biệt, Đảng Nhà nước đã xác định, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.

Vốn của nền kinh tế đến từ nhiều nguồn, trong đó có tín dụng từ phía ngân hàng, hiện tỷ lệ tín dụng/GDP đã ở mức rất cao so với các nước có điều kiện tương đồng như Việt Nam, chính vì vậy, ngành Ngân hàng đối diện nhiều áp lực trong thực hiện nhiệm vụ đa mục tiêu trong thời gian tới.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trình bày báo cáo của NHNN. (Ảnh: SBV)

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã thông tin tóm tắt về tình hình, kết quả triển khai việc tổng kết sâu Nghị quyết số 05-NQ/TW; tình hình xây dựng các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" và chương trình hành động để triển khai giải pháp thúc đẩy tăng trưởng "2 con số". Báo cáo cũng đưa ra những thành tựu, hạn chế của ngành Ngân hàng trong giai đoạn 2021-2025; trình bày mục tiêu của Ngành đóng góp vào tăng trưởng "2 con số" của nền kinh tế đất nước giai đoạn 2026-2030; xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm do Trưởng đoàn công tác định hướng. Phát biểu của các bộ, ngành góp ý trực tiếp vào báo cáo trên góc độ chuyên môn như xây dựng, tài chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của NHNN triển khai các công việc cần làm để phục vụ xây dựng Đề án đúng tiến độ.