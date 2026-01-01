Thông điệp mừng năm mới 2026 và lời chúc riêng của Tổng thống Putin

Theo RIA, trong thông điệp mừng năm mới 2026, ông Putin khẳng định Nga sẽ kiên quyết đạt được những mục tiêu đã đề ra và chỉ tiến lên phía trước.

"Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người ở bên cạnh, những người thân yêu, quý giá, và luôn sẵn sàng tự mình chìa vai sát cánh", ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, bằng những thành tựu của mình, nhân dân Nga đang viết nên những trang mới trong lịch sử nghìn năm của đất nước, và sự vững chắc của khối đoàn kết dân tộc quyết định chủ quyền cũng như an ninh quốc gia. Ông chúc người dân Nga hạnh phúc, sức khỏe, sự thấu hiểu lẫn nhau và tình yêu đầy cảm hứng.

"Nguyện cho truyền thống, niềm tin và ký ức của chúng ta kết nối mọi thế hệ, luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng nhau – một gia đình lớn mạnh mẽ và gắn kết", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng dành lời chúc riêng cho những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời khẳng định nước Nga tin tưởng vào chiến thắng.

"Triệu triệu người trên khắp nước Nga – tôi cam đoan – cùng với các bạn trong đêm giao thừa này, nghĩ về các bạn, đồng cảm với các bạn, đặt hy vọng nơi các bạn. Chúng ta đoàn kết trong tình yêu chân thành, vô điều kiện và tận tụy dành cho nước Nga", ông Putin nói.

Theo RIA, nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong khung cảnh truyền thống – với hậu cảnh là Điện Kremlin. Bài phát biểu kéo dài khoảng 3 phút. Người dân Nga ở vùng Kamchatka và Chukotka là những người đầu tiên nhận được thông điệp mừng năm mới của ông Putin. Khu vực này chênh lệch với Moscow 9 giờ đồng hồ.