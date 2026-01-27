Thông điệp đanh thép từ báo quân đội Trung Quốc về vụ điều tra 2 tướng Quân ủy Trung ương

Nội dung bài viết nêu rõ trước kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước Trung Quốc, thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải là tấm vé giảm tội, bất kỳ ai cũng không được ngoại lệ. Chống tham nhũng là xu thế tất yếu, là mong mỏi của toàn quân; một số ít phần tử tham nhũng không thể tạo nên sóng gió.

"Cạo xương trị độc, chặt tay cứu thân"



Bài báo nhấn mạnh Trung ương Đảng Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình với tinh thần sứ mệnh "thà đắc tội với hàng ngàn người chứ không phụ lòng 1,4 tỉ dân", cùng quyết tâm kiên định "cạo xương trị độc, chặt tay cứu thân", đã đưa công tác xây dựng Đảng nghiêm minh và cuộc chiến chống tham nhũng lên một tầm cao mới.

Cũng theo bài viết, một loạt "hổ lớn" ẩn mình sâu đã bị nhổ tận gốc, nhiều "ruồi nhặng" xâm phạm lợi ích của quần chúng và binh sĩ bị trừng trị nghiêm khắc. Cường độ, quyết tâm và hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng là chưa từng có tiền lệ.

Bài viết "Mãi mãi thổi vang tiếng kèn xung trận". Ảnh: Chụp màn hình Giải phóng quân báo

Bài viết nhắc lại vài năm trước, bầu không khí trong một đơn vị quân đội nào đó không trong sạch, ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của đơn vị, dẫn đến sức mạnh bị ảnh hưởng.

Sau đó, đơn vị này đã quyết tâm chấn chỉnh các thói hư tật xấu, đưa một loạt cán bộ có đức có tài, có khả năng đánh thắng trận lên tiền tuyến. Đến nay, năng lực và sự đoàn kết của đơn vị này liên tục được nâng cao, giành nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ thi đấu quân sự.

Bài báo cho rằng việc số lượng phần tử tham nhũng bị phát hiện và xử lý tăng lên thực chất là kết quả của việc năng lực phòng chống tham nhũng đã được nâng cao toàn diện. Xét về lâu dài, tham nhũng tồn đọng đang bị triệt tiêu mạnh mẽ, đồng thời sức răn đe cũng khiến tham nhũng phát sinh mới giảm đi đáng kể.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái chính trị đang được làm sạch, và cũng là quá trình tất yếu khi cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và quân đội Trung Quốc chuyển mình từ trạng thái "lỏng lẻo và mềm yếu" sang "nghiêm minh, cứng rắn".

Một lữ đoàn thuộc quân chủng nhảy dù. Ảnh: Giải phóng quân báo

Những "đôi mắt thần"



Bài báo cũng tiết lộ chính việc ứng dụng công nghệ đã trang bị cho công tác chống tham nhũng "đôi mắt thần" sắc bén.

Phóng viên đã tìm đến một trung tâm mua sắm vật tư quân sự và tận mắt chứng kiến các nhân viên tại đây sử dụng "Hệ thống giám sát thông minh mua sắm quân sự" để kiểm tra một dự án.

Chỉ cần nhập tên nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động đối soát lịch sử trúng thầu, giá trị hợp đồng và các báo cáo nghiệm thu trong vòng 3 năm gần nhất. Hàng vạn dữ liệu được phân tích và xử lý xong chỉ trong tích tắc.

Hệ thống từng phát hiện một nhà cung cấp thiết bị thông tin liên tiếp trúng thầu 3 lần với giá cao hơn mức bình thường. Nhờ manh mối này, cơ quan thanh tra đã lần ra và xử lý một người đứng đầu bộ phận trang bị trục lợi cá nhân.

Bài báo khẳng định chỉ khi loại bỏ tham nhũng thì quân đội mới có thể mạnh mẽ. Trong giai đoạn mới, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo cuộc chiến chống tham nhũng không được phép quay đầu, không được buông lỏng và tuyệt đối không được nương tay. Mọi sự do dự hay bỏ dở giữa chừng đều sẽ dẫn đến sai lầm chết người.