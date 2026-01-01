Thông điệp của chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Nga cho năm 2026

Theo Tân Hoa Xã, trong thông điệp được phát đi trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi những bước đi vững chắc để viết nên "một chương mới trong câu chuyện kỳ tích của Trung Quốc".

Năm 2025 đánh dấu sự hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình ca ngợi rằng đất nước đã đạt được các mục tiêu trong kế hoạch và có những bước tiến vững chắc trên con đường hiện đại hóa mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2026 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học và công nghệ, khả năng quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của quốc gia chúng ta đều đã đạt đến tầm cao mới" - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo, hướng tới trở thành một trong những nền kinh tế có khả năng đổi mới sáng tạo phát triển nhanh nhất.

Trong khi đó, người dân Trung Quốc đã nỗ lực vun đắp quê hương tinh thần của mình bằng sự phát triển văn hóa, chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và cùng nhau tận hưởng điều đó.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định nước này tiếp tục mở rộng vòng tay đón nhận thế giới. "Trung Quốc luôn đứng về phía lẽ phải của lịch sử và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới" - ông cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một trong các bài phát biểu ngắn nhất lịch sử với thời lượng chỉ 3 phút 20 giây, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu nhân dịp năm mới 2026 với phông nền phía sau là Điện Kremlin - Ảnh: MOSCOW TIMES

Ông Putin đã dùng bài phát biểu này để khắc họa hình ảnh người dân Nga đoàn kết ủng hộ lực lượng vũ trang quốc gia, cũng như khẳng định Nga sẽ giành được ưu thế trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ông chủ Điện Kremlin lưu ý sức mạnh của sự đoàn kết sẽ quyết định chủ quyền và an ninh của tổ quốc, sự phát triển và tương lai của đất nước, đồng thời nhấn mạnh: “Công việc, thành công và thành tựu của mỗi người trong chúng ta đều viết nên những chương mới trong lịch sử ngàn năm của nước Nga”.

Ngày 31-12-2025 cũng đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày ông Putin lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức vào năm 1999.