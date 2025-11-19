Ngày 17/11, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) để lừa đảo.

Theo phản ánh gửi đến cơ quan công an, thời gian gần đây nhiều cán bộ, người lao động và người dân nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ BHXH. Những người này yêu cầu “hỗ trợ” giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đề nghị kê khai lại thông tin; hướng dẫn cấp số thứ tự xử lý hồ sơ; hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân để “tích hợp BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử”.

Người dân cần cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi tự nhận là cán bộ cơ quan BHXH. (Ảnh minh hoạ)

Công an tỉnh phối hợp BHXH Ninh Bình xác minh và xác định đây là hành vi giả mạo nhằm lừa đảo. Theo BHXH, cơ quan này không thực hiện gọi điện, nhắn tin qua Zalo, không gửi link hay mã QR để yêu cầu người dân cung cấp CCCD, tài khoản, thông tin cá nhân phục vụ cập nhật ứng dụng VssID hay tích hợp thẻ.

Để tránh bị lợi dụng, Công an tỉnh đề nghị cơ quan, doanh nghiệp và người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP, cũng như không truy cập các đường link lạ từ người tự xưng là cán bộ BHXH.

Người dân cần theo dõi thông tin chính sách BHXH, BHYT từ nguồn chính thống và chú ý các cảnh báo của cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Trước khi thực hiện giao dịch liên quan thông tin cá nhân hoặc tài chính, cần kiểm tra, xác thực kỹ.

Khi cần hỗ trợ về BHXH, BHYT, người dân liên hệ trực tiếp BHXH tỉnh Ninh Bình, BHXH cấp huyện hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Các giao dịch qua những kênh chính thức này đều miễn phí.