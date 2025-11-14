Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Hộ chiếu là một loại giấy tờ quan trọng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Trong nhiều trường hợp, hộ chiếu còn có thể sử dụng để thay thế các giấy tờ cá nhân khác như căn cước công dân, giấy phép lái xe...
Do đó, nếu không may làm mất hộ chiếu, bạn sẽ gặp rất nhiều bất lợi như không thể xuất cảnh, nhập cảnh khi đang ở nước ngoài hoặc có thể bị kẻ xấu đánh cắp thông tin cá nhân…
Khi phát hiện bị mất hộ chiếu, bạn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền gần nhất, sau đó thực hiện thủ tục xin cấp lại hộ chiếu để có thể tiếp tục lộ trình bay hoặc không bị gián đoạn công việc.
Các cơ quan tiếp nhận yêu cầu trình báo mất hộ chiếu
Khi bị mất hộ chiếu, việc khai báo mất hộ chiếu là một trong những điều kiện quan trọng để bạn được cấp hộ chiếu mới.
Theo quy định thì trong hồ sơ làm lại hộ chiếu phổ thông yêu cầu bắt buộc phải có đơn trình báo mất hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền.
Người bị mất hộ chiếu có thể trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho một trong các cơ quan dưới đây:
Thời hạn trình báo mất hộ chiếu
Trong thời hạn là 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông của mình bị mất. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.
Trường hợp mất hộ chiếu nhưng không trình báo lên cơ quan có thẩm quyền bạn sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng theo quy định.