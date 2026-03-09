Thông báo quan trọng tới tất cả các doanh nghiệp ở TPHCM trong ngày 15/3 tới đây

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã có Công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15/3 để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ảnh minh hoạ (VGP).

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử của Thành phố diễn ra đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đảm bảo các quy trình từ rà soát danh sách cử tri đến xây dựng các phương án dự phòng chi tiết nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo đó, công tác rà soát cử tri được tiến hành thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến các khu vực đặc thù như khu công nghiệp, khu vực có nhiều người tạm trú, bệnh viện và các cơ sở giáo dưỡng nhằm đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân và không bỏ sót bất kỳ cử tri nào trên địa bàn Thành phố.

Đối với các điểm bỏ phiếu tập trung đông người (có thể lên đến 4.000 cử tri), Thành phố yêu cầu các tổ bầu cử có trách nhiệm phân chia khung giờ vận động bà con đi bầu. Việc này nhằm giúp cử tri đi bỏ phiếu thuận lợi, tránh tình trạng chờ đợi lâu hoặc tập trung quá đông người cùng một thời điểm, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm bầu cử.