Thông báo quan trọng tới người hay gửi hàng, mua hàng online

Bưu điện Việt Nam vừa lên tiếng cảnh báo người dân.

Mua sắm trực tuyến đã trở thành thói quen của nhiều người dân, kéo theo số lượng đơn hàng được vận chuyển mỗi ngày tăng mạnh. Chính vì thường xuyên nhận thông báo từ các đơn vị giao hàng, không ít người dễ mất cảnh giác khi nhận được tin nhắn liên quan đến bưu gửi.

Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo Bưu điện Việt Nam, gửi tin nhắn thông báo đơn hàng sắp được phát nhưng cần cập nhật lại địa chỉ nhận hàng để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới đang xuất hiện trong thời gian gần đây. Theo đó, một số đối tượng đã sử dụng tên tuổi và hình ảnh của Bưu điện Việt Nam để gửi tin nhắn cho người dân với nội dung thông báo bưu gửi sắp được phát nhưng thông tin địa chỉ nhận hàng chưa đầy đủ.

Bưu điện Việt Nam cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn yêu cầu cập nhật địa chỉ giao hàng. Người dân được khuyến cáo không truy cập các đường link lạ để tránh nguy cơ mất thông tin cá nhân và tài sản. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Các tin nhắn này thường yêu cầu người nhận truy cập vào một đường link đính kèm để cập nhật địa chỉ giao hàng. Nội dung được thiết kế khá thuyết phục, có thể kèm theo mã vận đơn, thời gian giao hàng hoặc các thông tin liên quan đến bưu gửi nhằm tạo lòng tin với người nhận.

Bưu điện Việt Nam cho biết đây là hình thức giả mạo nhằm dẫn dụ người dân truy cập vào các website độc hại. Khi bấm vào đường link lạ, người dùng có thể bị cài mã độc trên thiết bị hoặc bị chuyển hướng đến các trang web giả mạo để thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng có thể lợi dụng những thông tin này để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, kiểm soát các tài khoản trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Trước thực trạng trên, Bưu điện Việt Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính.

Người dân cũng được khuyến nghị chỉ tra cứu thông tin bưu gửi thông qua các kênh chính thức của Bưu điện Việt Nam và liên hệ với đơn vị chuyển phát khi cần xác minh tình trạng đơn hàng.

Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi nhận được các tin nhắn liên quan đến giao nhận hàng hóa, tránh để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.