Thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người dân trên cả nước

Duy Anh |

Từ nay, người dân có thể có thể tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID ngay tại nhà để thuận tiện hơn khi đăng ký khám chữa bệnh.

VNeID là một ứng dụng trên điện thoại di động được phát triển bởi trung tâm dữ liệu Dân cư Quốc Gia thuộc Bộ Công an nhằm mục đích thay thế cho các giấy tờ giấy truyền thống. 

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tính đến cuối tháng 9/2025, trên VNeID hiện đã cung cấp 48 tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe về các dịch vụ khác và đã có hơn 64 triệu tài khoản kích hoạt.

Sau khi tích hợp thẻ BHYT thành công, người dân thể sử dụng nó để đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế, xem lịch sử khám chữa bệnh, các quyền lợi bảo hiểm y tế và nhiều thông tin liên quan khác trên ứng dụng VNeID.

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến






