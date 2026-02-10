Thông báo quan trọng người dùng Agribank, Vietcombank, BIDV,... lưu ý trước Tết

Nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank… đã đồng loạt thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026. Người dân cần chủ động sắp xếp các giao dịch tài chính để tránh gián đoạn trong thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Theo thông báo, hệ thống ngân hàng sẽ nghỉ Tết từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 (tức 27 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng). Thời gian làm việc trở lại được ấn định vào thứ Hai ngày 23/02/2026 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, VPBank… đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, một số ngân hàng cho biết vẫn duy trì giao dịch tại quầy trong ngày thứ Bảy 14/02/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sát Tết. Cụ thể, PVCombank sẽ tiếp tục phục vụ tại 92 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc trong ngày này.

Trong khi đó, VIB thông báo vẫn làm việc vào sáng thứ Bảy, kết thúc giao dịch tiền mặt tại quầy lúc 11h30, các giao dịch khác kết thúc lúc 12h00.

Đại diện các ngân hàng cho biết, trong thời gian nghỉ Tết, hầu hết dịch vụ ngân hàng số và hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường. Riêng với các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng, khách hàng được khuyến nghị ưu tiên sử dụng hình thức chuyển tiền nhanh 24/7 để hạn chế tình trạng chậm trễ, gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ.

Người dân được khuyến cáo nên theo dõi thông báo cụ thể từ ngân hàng đang sử dụng để chủ động kế hoạch tài chính cá nhân trước và trong dịp Tết Nguyên đán.



