Thông báo quan trọng đến những ai đang muốn mua iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ngay trước thời điểm lên kệ tại Việt Nam.

Theo The Guardian và Forbes, hàng trăm website lừa đảo đã được dựng lên xoay quanh thế hệ iPhone mới.

Các trang này thường mô phỏng giao diện của Apple hoặc những hệ thống bán lẻ quen thuộc, sau đó đưa ra mức giá hấp dẫn, chương trình đặt trước hoặc cam kết giao máy sớm hơn thời điểm chính thức.

Đây là hình thức lừa đảo không mới, nhưng có xu hướng bùng lên mỗi khi một sản phẩm công nghệ được quan tâm mạnh. Với iPhone 18 Pro Series, tâm lý muốn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu máy đang trở thành yếu tố được các đối tượng xấu khai thác.

Giá rẻ và giao máy sớm để dụ người mua

Một trong những thủ đoạn phổ biến là quảng cáo iPhone mới với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết. Người dùng sau khi truy cập có thể được yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ đơn hàng bằng chuyển khoản ngân hàng, thậm chí thông qua tiền mã hóa.

iPhone 18 Pro Series nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ngay sau khi Apple ra mắt. (Ảnh: Apple)

Điểm đáng chú ý là các website này thường tạo cảm giác khẩn cấp bằng những thông điệp như “chỉ còn vài máy”, “đặt ngay để nhận hàng sớm” hoặc đưa ra thời gian giao hàng trước lịch chính thức. Khi người mua đã chuyển tiền, khả năng thu hồi tài sản trở nên khó khăn nếu website biến mất hoặc ngừng hoạt động.

Bên cạnh mức giá bất thường, tên miền cũng là dấu hiệu người dùng cần kiểm tra. Một số website có thể sử dụng địa chỉ gần giống với tên của Apple hoặc các nhà bán lẻ lớn, chỉ khác một vài ký tự. Nếu không quan sát kỹ, người dùng rất dễ nhầm đây là trang bán hàng chính thức.

Forbes khuyến nghị người dùng không nên truy cập các đường dẫn mua hàng được gửi ngẫu nhiên qua quảng cáo, email hoặc tin nhắn. Thay vào đó, người mua nên tự nhập địa chỉ website của Apple hoặc nhà bán lẻ quen thuộc trên trình duyệt trước khi tiến hành đặt hàng.

Cơn sốt iPhone 18 Pro tại Việt Nam

Apple công bố iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,999 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng tại Việt Nam. Hai mẫu máy được mở đặt trước từ ngày 12/9 và bắt đầu có hàng từ ngày 18/9.

Sức hút của thế hệ iPhone mới cũng thể hiện qua lượng đơn đặt trước tại các hệ thống bán lẻ. Đến ngày 13/9, các hệ thống bán lẻ trong nước đã ghi nhận gần 300.000 lượt đặt cọc cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Riêng TopZone ghi nhận hơn 193.000 lượt đặt trước, trong đó hơn 176.000 khách đã thanh toán tiền cọc; Viettel Store có khoảng 57.000 lượt cọc và CellphoneS gần 40.000 lượt.

iPhone 18 Pro Series được phân phối qua nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng. (Ảnh: X)

Tại Việt Nam, người dùng có thể đặt mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thông qua nhiều kênh phân phối chính thức. Apple Store Online Việt Nam là lựa chọn trực tiếp từ Apple, cho phép khách hàng theo dõi thông tin sản phẩm, lựa chọn phiên bản, màu sắc, dung lượng bộ nhớ và tiến hành đặt hàng trực tuyến. Sản phẩm sau đó được giao đến địa chỉ của người mua theo thời gian dự kiến trên hệ thống.

Bên cạnh Apple Store Online, iPhone 18 Pro Series cũng được phân phối thông qua mạng lưới đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel Store, CellphoneS, Di Động Việt... đều triển khai chương trình đặt trước và mở bán sản phẩm mới. Việc có nhiều kênh phân phối giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lựa chọn địa điểm mua, hình thức thanh toán cũng như các chương trình ưu đãi đi kèm.

Tại các đại lý, khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức mua sắm khác nhau, từ đặt hàng trực tuyến đến nhận máy trực tiếp tại cửa hàng. Một số hệ thống còn triển khai chương trình thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp hoặc áp dụng ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng và các phương thức thanh toán nhất định. Các chính sách này giúp người dùng có thêm lựa chọn khi nâng cấp từ những thế hệ iPhone trước lên dòng máy mới.

Đáng chú ý, trong giai đoạn mở bán iPhone mới, các đại lý thường đồng thời triển khai nhiều chương trình dành cho khách hàng đặt trước. Tùy từng hệ thống, người mua có thể nhận ưu đãi về giá, quà tặng, voucher hoặc các gói hỗ trợ khi mua máy. Những chương trình này tạo thêm sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ, qua đó mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng bên cạnh mức giá niêm yết của sản phẩm.

Việc mua iPhone thông qua Apple Store Online hoặc các đại lý ủy quyền cũng mang lại sự an tâm về nguồn gốc sản phẩm, chế độ bảo hành và dịch vụ sau bán hàng. Người dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin cấu hình, giá bán và chính sách bảo hành trước khi quyết định, đồng thời được hỗ trợ trong quá trình kích hoạt và sử dụng thiết bị.

Với một sản phẩm có giá trị cao như iPhone 18 Pro Series, hệ thống phân phối rộng cũng giúp trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Người dùng ở các tỉnh, thành có thể đặt hàng trực tuyến, trong khi khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm trước khi mua có thể đến trực tiếp cửa hàng của các đại lý để xem máy và nhận tư vấn.

Sự đa dạng về kênh mua, phương thức thanh toán và chính sách hậu mãi cho thấy người dùng tại Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn khi sở hữu iPhone 18 Pro Series. Thay vì chỉ quan tâm đến giá bán, người mua có thể cân nhắc tổng thể giữa mức giá, ưu đãi, hình thức thanh toán, thời gian nhận máy và dịch vụ hậu mãi để lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu.