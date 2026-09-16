Chỉ một thay đổi nhỏ trong phần cài đặt Zalo có thể giúp người dùng hạn chế một rủi ro.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện một số máy tính của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn bị lây nhiễm virus máy tính dạng Macro.

Macro vốn là chuỗi lệnh được sử dụng để tự động hóa các thao tác trong những phần mềm như Microsoft Word, Excel hay PowerPoint. Tuy nhiên, kẻ xấu có thể lợi dụng cơ chế này để cài mã độc vào các tệp tài liệu, sau đó phát tán đến người dùng thông qua nhiều kênh khác nhau.

Một tệp tin Excel chứa virus dạng Macro được hệ thống giám sát mã độc của Công an tỉnh phát hiện. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp)

Trong đó, Zalo, thư điện tử, USB và các hình thức chia sẻ tệp trực tuyến đều có thể trở thành phương tiện phát tán những tệp chứa mã độc.

Đáng chú ý, các tệp Excel sử dụng định dạng cũ như .xls được Công an tỉnh Đồng Tháp lưu ý cần đặc biệt thận trọng khi mở.

Chỉ một thao tác có thể kích hoạt mã độc

Theo cảnh báo, virus Macro có thể nằm bên trong các tệp Word, Excel hoặc một số tài liệu Microsoft Office khác. Khi người dùng mở tệp, phần mềm có thể hiển thị yêu cầu cho phép nội dung hoặc Macro hoạt động.

Nếu chọn “Enable Content” hoặc “Enable Macros” đối với một tệp không rõ nguồn gốc, mã độc có thể được kích hoạt.

Sau khi hoạt động, virus có khả năng can thiệp vào dữ liệu trên máy tính, đánh cắp thông tin, làm hỏng hoặc xóa tài liệu. Không chỉ dừng lại ở một tệp, mã độc còn có thể tiếp tục lây sang những tài liệu khác và các thiết bị được kết nối.

Trong trường hợp nghiêm trọng, dữ liệu quan trọng trên máy tính có thể bị mã hóa khiến người dùng không thể truy cập. Đây cũng là một trong những tình huống có thể tạo điều kiện cho các đối tượng xấu yêu cầu tiền để khôi phục dữ liệu.

Nguy cơ càng đáng chú ý khi Zalo hiện được sử dụng phổ biến để trao đổi tài liệu cá nhân cũng như phục vụ công việc. Một tệp được gửi từ người quen không đồng nghĩa với việc tệp đó luôn an toàn, đặc biệt trong trường hợp tài khoản của người gửi đã bị xâm nhập.

Công an khuyến cáo tắt tự động tải tệp trên Zalo

Để hạn chế nguy cơ các tệp độc hại được tải xuống máy tính, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dùng chủ động tắt chức năng tự động tải tệp trên Zalo.

Với phiên bản Zalo trên máy tính, người dùng có thể truy cập Cài đặt, chọn Tin nhắn, sau đó tắt chức năng “Tự động tải về”.

Khi tính năng này được tắt, các tệp được gửi qua Zalo sẽ không còn mặc nhiên được tải xuống thiết bị. Người dùng có thể chủ động kiểm tra và quyết định tải những tài liệu cần thiết, qua đó giảm khả năng vô tình tiếp nhận các tệp nguy hiểm.

Tắt tính năng tự động tải tệp trên ứng dụng Zalo. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp)

Bên cạnh việc thay đổi thiết lập trên Zalo, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng không tùy tiện chọn “Enable Content” hoặc “Enable Macros” khi mở tài liệu Office.

Nếu không biết rõ tệp được gửi từ đâu, mục đích sử dụng là gì hoặc không chắc chắn về người gửi, người dùng không nên kích hoạt các nội dung được yêu cầu trong tài liệu.

Đặc biệt, với những tệp Excel định dạng .xls hoặc tài liệu được gửi kèm trong các tin nhắn có nội dung bất thường, người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi mở hoặc tải xuống.

Trong môi trường làm việc hiện nay, Zalo giúp việc trao đổi tài liệu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng khiến người dùng dễ hình thành thói quen mở hoặc tải tệp mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc.

Một thay đổi nhỏ trong phần cài đặt, kết hợp với thói quen kiểm tra tệp trước khi mở, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mã độc xâm nhập máy tính.