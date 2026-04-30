Thông báo quan trọng đến người dùng 3 dòng iPhone sau

Một số người dùng iPhone 17 và iPhone Air đang phản ánh tình trạng thiết bị không thể khởi động trở lại sau khi pin cạn kiệt hoàn toàn, dù đã kết nối với nguồn sạc.

Theo ghi nhận từ các diễn đàn công nghệ, khi pin về mức 0%, màn hình các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chuyển sang trạng thái đen hoàn toàn, không hiển thị dấu hiệu sạc hoặc phản hồi nào. Tình trạng này khiến thiết bị tạm thời mất khả năng sử dụng.

Thông tin ban đầu xuất hiện từ một người dùng iPhone Air trên nền tảng Reddit, sau đó được nhiều người dùng khác xác nhận gặp phải tình trạng tương tự, bao gồm cả dòng iPhone 17. Một số trường hợp cho biết việc cắm sạc trong nhiều giờ không mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, cộng đồng người dùng đã chia sẻ một số cách khắc phục tạm thời. Cụ thể, việc sử dụng cáp USB-A thay cho cáp USB-C Power Delivery (PD) được cho là có thể giúp thiết bị nhận sạc trở lại trong tình huống pin cạn hoàn toàn.

Ngoài ra, một số người dùng cho biết sạc không dây thông qua MagSafe trong khoảng 15-30 phút có thể giúp máy khởi động lại bình thường. Phương pháp này cũng được ghi nhận là đã được nhân viên Apple Store áp dụng trong một số trường hợp hỗ trợ kỹ thuật.

Đáng chú ý, tình trạng tương tự không chỉ giới hạn ở dòng iPhone 17 và Air, khi một số người dùng iPhone 16 cũng phản ánh lỗi liên quan đến việc thiết bị không thể khởi động sau khi hết pin.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về nguyên nhân cũng như kế hoạch khắc phục lỗi. Trong thời gian chờ đợi, người dùng được khuyến nghị hạn chế để iPhone rơi vào trạng thái cạn pin hoàn toàn. Nếu gặp sự cố, có thể thử sạc không dây hoặc thay đổi loại cáp sạc để khôi phục hoạt động của máy.