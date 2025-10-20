HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước

Duy Anh |

Ứng dụng VNeID vừa ra mắt phiên bản mới với hàng loạt tính năng nổi bật giúp người dùng thuận tiện hơn trong quản lý và sử dụng giấy tờ cá nhân.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển. Ứng dụng này chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tính đến cuối tháng 9/2025, trên VNeID hiện đã cung cấp 48 tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe về các dịch vụ khác và đã có hơn 64 triệu tài khoản kích hoạt.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 1.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa ra mắt phiên bản 2.2.2 với loạt tính năng mới, trong đó nổi bật là khả năng tích hợp hộ chiếu, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quản lý và sử dụng giấy tờ cá nhân:

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 2.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 3.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 4.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 5.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 6.

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 7.

Bắt tạm giam nhân viên chăm sóc khách hàng Nguyễn Trung Hải


