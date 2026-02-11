HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thông báo quan trọng của Công an TPHCM đến người dân

Anh Vũ |

Thông tin địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận của Phòng CSGT Công an TPHCM và các đơn vị trực thuộc đã được công bố.

Theo thông tin từ Cục CCST (Bộ Công an), để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc.

Thông báo quan trọng của Công an TPHCM đối với người dân - Ảnh 1.

Công an TPHCM đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân có thể gọi vào các số điện thoại này để phản ánh vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, ý kiến đóng góp đối với hoạt động của cảnh sát giao thông...

STT

Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố

Họ tên

Số đường dây nóng

1

Cục CSGT

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình,
Cục trưởng

0789388539

2

Cao Bằng

Thượng tá Nông Quang Thuận, Trưởng phòng

0702281111

3

Lạng Sơn

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng

0783121212

4

Quảng Ninh

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng

0896141414

5

Bắc Ninh

Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng

0773359899

6

Tuyên Quang

Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng phòng

0703222323

7

Lào Cai

Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng

0793212121

8

Lai Châu

Trung tá Trần Công Dũng, Trưởng phòng

0782222525

9

Điện Biên

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng

0899272727

10

Sơn La

Thượng tá Đinh Văn Hiến, Trưởng phòng

0772662626

11

Thái Nguyên

Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng

0705222020

12

Phú Thọ

Thượng tá Ngô Tuấn Dũng, Trưởng phòng

0702001919

13

TP Hà Nội

Đại tá Trần Đình Nghĩa,
Trưởng phòng

0702002929

14

TP Hải Phòng

Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng

0899676767

15

Hưng Yên

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng

0794898989

16

Ninh Bình

Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng

0772353535

17

Thanh Hoá

Thượng tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng

0707993636

18

Nghệ An

Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng

0705553737

19

Hà Tĩnh

Thượng tá Hà Hải Long,
Trưởng phòng

0702003838

20

Quảng trị

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng

0773307374

21

TP Huế

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng

0703757575

22

TP. Đà Nẵng

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng

0896434343

23

Quảng Ngãi

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng

0705767676

24

Gia Lai

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng

0705118181

25

Đắk Lắk

Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng

0796474747

26

Khánh Hoà

Thượng tá Phạm Trọng Thành, Trưởng phòng

0764797979

27

Lâm Đồng

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng

0772208686

28

Đồng Nai

Thượng tá Trần Trọng Thuỷ, Trưởng phòng

0779986060

29

TP HCM

Đại tá Trần Trung Hiếu,
Trưởng phòng

0896505050

30

Tây Ninh

Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng

0779037070

31

Đồng Tháp

Thượng tá Thái Viết Vũ,
Trưởng phòng

0789006666

32

TP Cần Thơ

Thượng tá Lý Văn Phong,
Trưởng phòng

0782656565

33

Vĩnh Long

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng

0707576464

34

Cà Mau

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng

0783696969

35

An Giang

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng

0702206868

Các số điện thoại đều được thiết lập Zalo, Viber… sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân/tổ chức…

Để thuận tiện cho việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh, người dân nên gửi tin nhắn, hình ảnh, video, file ghi âm... qua Zalo, Viber của những số điện thoại trên.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Tại TPHCM, theo đại diện Phòng CSGT, người dân có thể liên hệ, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông…, hay phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố theo thông tin danh sách tiếp nhận như sau:

STT

Đơn vị

Số liên hệ, đường dây nóng

Trụ sở

1

Phòng CSGT

- SĐT trực ban: 0693 187.521;

- SĐT đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

- SĐT đường dây nóng của Đ/c Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng: 0896505050

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

- Trang Zalo official account"Phòng CSGT TPHCM".

Số 2, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TPHCM

2

Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông

- SĐT trực ban: 02838.213.938.

Số 144 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, TPHCM.

3

Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

- SĐT trực ban: 02838.432.444.

Số 282 đường Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TPHCM.

4

Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông

- SĐT: 02839.203.333 (tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình TTATGT trên các tuyến) hoặc 02838.377.137 (tiếp nhận và trả lời thông tin liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh).

Số 341 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

5

Đội Tuần tra dẫn đoàn

- SĐT trực ban: 02838.241.624.

Trụ sở 1: Số 16 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở 2 (nơi tiếp công dân đến xử lý vi phạm giao thông): Số 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TPHCM.

6

Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy

- SĐT trực ban: 02836.208.233.

Số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.

7

Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- SĐT trực ban: 02836.224.505.

Số 252 đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

8

Đội Cảnh sát đường thủy Số 1

- SĐT trực ban: 02836.208.255.

Số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.

9

Đội Cảnh sát đường thủy Số 2

Đường Rừng Sác, Cầu Dần Xây, ấp An Nghĩa 2, xã An Thới Đông, TPHCM.

10

Đội Cảnh sát đường thủy Số 3

- SĐT trực ban: 02743.825.435.

Tổ 16, khu phố Điều Hòa, phường Tân Uyên, TPHCM.

11

Đội Cảnh sát đường thủy Số 4

- SĐT trực ban: 02543.836.244.

Số 337A đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM.

12

Đội CSGT Bến Thành

- SĐT trực ban: 02838.367.412.

Số 52 – 54 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

13

Đội CSGT Bàn Cờ

- SĐT trực ban: 02838.391.868.

Số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới, TPHCM.

14

Đội CSGT Chợ Lớn

- SĐT trực ban: 02838.554.354.

Số 81 đường Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TPHCM.

15

Đội CSGT Tân Sơn Nhất

- SĐT trực ban: 02838.444.725.

Số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

16

Đội CSGT An Sương

- SĐT trực ban: 02838.833.087.

Số 1509A đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

17

Đội CSGT Bình Triệu

- SĐT trực ban: 02743.879.656

Số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Chánh Hiệp, TPHCM.

18

Đội CSGT Hàng Xanh

- SĐT trực ban: 02837.263.803.

Số 18 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM.

19

Đội CSGT Rạch Chiếc

- SĐT trực ban: 02836.220.823.

Số 212 Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

20

Đội CSGT Nam Sài Gòn

- SĐT trực ban: 0693.545.339.

Số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TPHCM.

21

Đội CSGT Phú Lâm

- SĐT trực ban: 02837.565.279.

Số 628 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM.

22

Đội CSGT An Lạc

- SĐT trực ban: 02837.602.599.

Số 1284 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, TPHCM.

23

Đội CSGT Cát Lái

- SĐT trực ban: 02837.471.999.

Số 989 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TPHCM.

24

Đội CSGT Số 1

- SĐT trực ban: 02743.683.058.

Đường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM.

25

Đội CSGT Số 2

- SĐT trực ban: 0933.510.009.

Địa chỉ: đường ĐT997, ấp An Điền, xã Phước Hải, TPHCM.

26

Trạm CSGT Tân Túc

- SĐT trực ban: 02837.609.068.

Số 8 Đường số 2, Ấp 59, xã Tân Nhựt, TPHCM.

27

Trạm CSGT Đa Phước

- SĐT trực ban: 02838.513.978.

Số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ, TPHCM.

28

Trạm CSGT Tây Bắc

- SĐT trực ban: 02837.902.462.

Số 2B đường Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TPHCM.

29

Trạm CSGT Quốc lộ 13

- SĐT trực ban: 0899.056.668.

Số 318, đường Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TPHCM.

30

Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân

- SĐT trực ban: 02837.829.481.

Đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 33, xã Nhà Bè, TPHCM.

31

Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát

- SĐT trực ban: 02838.728.108.

Số 703 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

32

Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát

- SĐT trực ban: 02838.751.329.

Số 237 đường Mễ Cốc, phường Phú Định, TPHCM.

33

Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô

- SĐT trực ban: 02822.532.256.

Hẻm 291 đường Nguyễn Văn Ràng, xã Nhà Bè, TPHCM.

34

Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh

- SĐT trực ban: 02836.202.003.

Ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, TPHCM.

35

Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái

- SĐT trực ban: 02838.976.152.

Khu phố 24, phường Cát Lái, TPHCM.

36

Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra

- SĐT trực ban: 02837.110.163.

Ấp 112, xã Đông Thạnh, TPHCM.

37

Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ

- SĐT trực ban: 02543.700.897.

Đường Rạch Ngã Tư, phường Tân Phước, TPHCM.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho Trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên
Công an TPHCM

Đội CSGT số 2

xã Đông Thạnh

