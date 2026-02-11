Theo thông tin từ Cục CCST (Bộ Công an), để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc.
Người dân có thể gọi vào các số điện thoại này để phản ánh vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, ý kiến đóng góp đối với hoạt động của cảnh sát giao thông...
STT
Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố
Họ tên
Số đường dây nóng
1
Cục CSGT
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình,
0789388539
|2
Cao Bằng
Thượng tá Nông Quang Thuận, Trưởng phòng
0702281111
|3
Lạng Sơn
Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng
0783121212
|4
Quảng Ninh
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng
0896141414
|5
Bắc Ninh
Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng
0773359899
|6
Tuyên Quang
Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng phòng
0703222323
|7
Lào Cai
Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng
0793212121
|8
Lai Châu
Trung tá Trần Công Dũng, Trưởng phòng
0782222525
|9
Điện Biên
Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng
0899272727
|10
Sơn La
Thượng tá Đinh Văn Hiến, Trưởng phòng
0772662626
|11
Thái Nguyên
Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng
0705222020
|12
Phú Thọ
Thượng tá Ngô Tuấn Dũng, Trưởng phòng
0702001919
|13
TP Hà Nội
Đại tá Trần Đình Nghĩa,
0702002929
|14
TP Hải Phòng
Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng
0899676767
|15
Hưng Yên
Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng
0794898989
|16
Ninh Bình
Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng
0772353535
|17
Thanh Hoá
Thượng tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng
0707993636
|18
Nghệ An
Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng
0705553737
|19
Hà Tĩnh
Thượng tá Hà Hải Long,
0702003838
|20
Quảng trị
Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng
0773307374
|21
TP Huế
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng
0703757575
|22
TP. Đà Nẵng
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng
0896434343
|23
Quảng Ngãi
Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng
0705767676
|24
Gia Lai
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng
0705118181
|25
Đắk Lắk
Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng
0796474747
|26
Khánh Hoà
Thượng tá Phạm Trọng Thành, Trưởng phòng
0764797979
|27
Lâm Đồng
Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng
0772208686
|28
Đồng Nai
Thượng tá Trần Trọng Thuỷ, Trưởng phòng
0779986060
|29
TP HCM
Đại tá Trần Trung Hiếu,
0896505050
|30
Tây Ninh
Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng
0779037070
|31
Đồng Tháp
Thượng tá Thái Viết Vũ,
0789006666
|32
TP Cần Thơ
Thượng tá Lý Văn Phong,
0782656565
|33
Vĩnh Long
Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng
0707576464
|34
Cà Mau
Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng
0783696969
|35
An Giang
Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng
0702206868
Các số điện thoại đều được thiết lập Zalo, Viber… sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân/tổ chức…
Để thuận tiện cho việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh, người dân nên gửi tin nhắn, hình ảnh, video, file ghi âm... qua Zalo, Viber của những số điện thoại trên.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Tại TPHCM, theo đại diện Phòng CSGT, người dân có thể liên hệ, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông…, hay phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố theo thông tin danh sách tiếp nhận như sau:
STT
Đơn vị
Số liên hệ, đường dây nóng
Trụ sở
1
Phòng CSGT
- SĐT trực ban: 0693 187.521;
- SĐT đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;
- SĐT đường dây nóng của Đ/c Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng: 0896505050
- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;
- Trang Zalo official account"Phòng CSGT TPHCM".
Số 2, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TPHCM
|2
Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông
- SĐT trực ban: 02838.213.938.
Số 144 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, TPHCM.
|3
Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
- SĐT trực ban: 02838.432.444.
Số 282 đường Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TPHCM.
|4
Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông
- SĐT: 02839.203.333 (tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình TTATGT trên các tuyến) hoặc 02838.377.137 (tiếp nhận và trả lời thông tin liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh).
Số 341 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.
|5
Đội Tuần tra dẫn đoàn
- SĐT trực ban: 02838.241.624.
Trụ sở 1: Số 16 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
Trụ sở 2 (nơi tiếp công dân đến xử lý vi phạm giao thông): Số 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TPHCM.
|6
Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy
- SĐT trực ban: 02836.208.233.
Số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.
|7
Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
- SĐT trực ban: 02836.224.505.
Số 252 đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.
|8
Đội Cảnh sát đường thủy Số 1
- SĐT trực ban: 02836.208.255.
Số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.
|9
Đội Cảnh sát đường thủy Số 2
Đường Rừng Sác, Cầu Dần Xây, ấp An Nghĩa 2, xã An Thới Đông, TPHCM.
|10
Đội Cảnh sát đường thủy Số 3
- SĐT trực ban: 02743.825.435.
Tổ 16, khu phố Điều Hòa, phường Tân Uyên, TPHCM.
|11
Đội Cảnh sát đường thủy Số 4
- SĐT trực ban: 02543.836.244.
Số 337A đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM.
|12
Đội CSGT Bến Thành
- SĐT trực ban: 02838.367.412.
Số 52 – 54 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.
|13
Đội CSGT Bàn Cờ
- SĐT trực ban: 02838.391.868.
Số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới, TPHCM.
|14
Đội CSGT Chợ Lớn
- SĐT trực ban: 02838.554.354.
Số 81 đường Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TPHCM.
|15
Đội CSGT Tân Sơn Nhất
- SĐT trực ban: 02838.444.725.
Số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.
|16
Đội CSGT An Sương
- SĐT trực ban: 02838.833.087.
Số 1509A đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.
|17
Đội CSGT Bình Triệu
- SĐT trực ban: 02743.879.656
Số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Chánh Hiệp, TPHCM.
|18
Đội CSGT Hàng Xanh
- SĐT trực ban: 02837.263.803.
Số 18 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM.
|19
Đội CSGT Rạch Chiếc
- SĐT trực ban: 02836.220.823.
Số 212 Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.
|20
Đội CSGT Nam Sài Gòn
- SĐT trực ban: 0693.545.339.
Số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TPHCM.
|21
Đội CSGT Phú Lâm
- SĐT trực ban: 02837.565.279.
Số 628 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM.
|22
Đội CSGT An Lạc
- SĐT trực ban: 02837.602.599.
Số 1284 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, TPHCM.
|23
Đội CSGT Cát Lái
- SĐT trực ban: 02837.471.999.
Số 989 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TPHCM.
|24
Đội CSGT Số 1
- SĐT trực ban: 02743.683.058.
Đường ĐH 415, ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM.
|25
Đội CSGT Số 2
- SĐT trực ban: 0933.510.009.
Địa chỉ: đường ĐT997, ấp An Điền, xã Phước Hải, TPHCM.
|26
Trạm CSGT Tân Túc
- SĐT trực ban: 02837.609.068.
Số 8 Đường số 2, Ấp 59, xã Tân Nhựt, TPHCM.
|27
Trạm CSGT Đa Phước
- SĐT trực ban: 02838.513.978.
Số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ, TPHCM.
|28
Trạm CSGT Tây Bắc
- SĐT trực ban: 02837.902.462.
Số 2B đường Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TPHCM.
|29
Trạm CSGT Quốc lộ 13
- SĐT trực ban: 0899.056.668.
Số 318, đường Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TPHCM.
|30
Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân
- SĐT trực ban: 02837.829.481.
Đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 33, xã Nhà Bè, TPHCM.
|31
Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát
- SĐT trực ban: 02838.728.108.
Số 703 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.
|32
Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát
- SĐT trực ban: 02838.751.329.
Số 237 đường Mễ Cốc, phường Phú Định, TPHCM.
|33
Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô
- SĐT trực ban: 02822.532.256.
Hẻm 291 đường Nguyễn Văn Ràng, xã Nhà Bè, TPHCM.
|34
Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh
- SĐT trực ban: 02836.202.003.
Ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, TPHCM.
|35
Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái
- SĐT trực ban: 02838.976.152.
Khu phố 24, phường Cát Lái, TPHCM.
|36
Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra
- SĐT trực ban: 02837.110.163.
Ấp 112, xã Đông Thạnh, TPHCM.
|37
Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ
- SĐT trực ban: 02543.700.897.
Đường Rạch Ngã Tư, phường Tân Phước, TPHCM.