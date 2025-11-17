Thông báo nóng của cảnh sát về vụ bắt giữ, điều tra "ông hoàng tỷ view" PSY

Cuối tháng 7, dư luận châu Á rúng động trước vụ việc nam ca sĩ tỷ view PSY và bác sĩ điều trị cho anh bị bắt giữ để điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, PSY bị nghi vấn đã nhận trái phép 2 loại thuốc hướng thần Xanax và Stilnox từ năm 2022 đến nay. Anh không trực tiếp đến bệnh viện thăm khám và cho quản lý của mình nhận thuốc thay. Cảnh sát đã phát hiện các dấu hiệu khả nghi này qua một nguồn tin và đã tiến hành khám xét bệnh viện để thu thập hồ sơ y tế liên quan đến vụ việc.

Sau 4 tháng điều tra, trong buổi báo cáo thường kỳ vào sáng 17/11, đại diện Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho biết họ đã thu thập được những bằng chứng có thể chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của PSY và bác sĩ điều trị. Những chứng cứ này đang được tiến hành điều tra, xác minh lại 1 lần nữa để buộc tội nam ca sĩ hàng đầu và vị bác sĩ. Do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, cảnh sát từ chối cung cấp thông tin chi tiết phía truyền thông. Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy dễ gây nghiện, PSY có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (190 triệu đồng). Bác sĩ kê toa cho anh cũng có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề.

Cảnh sát cho biết họ đã có những chứng cứ để xác định sai phạm của PSY trong việc sử dụng thuốc kê toa

Trước đó, vị bác sĩ kê thuốc hướng thần cho PSY đã phủ nhận cáo buộc cung cấp thuốc trái phép và cho biết PSY là trường hợp bệnh nhân được điều trị từ xa. Trong khi đó, công ty quản lý của chủ nhân hit Gangnam Style cho biết nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, đang sử dụng thuốc ngủ theo đơn dưới sự giám sát y tế của bác sĩ có chuyên môn và dùng với liều lượng được cho phép. P NATION thừa nhận việc PSY đã sai lầm khi để quản lý đi lấy thuốc thay mình, nhưng khẳng định nam ca sĩ không hề có hành vi sử dụng thuốc kê toa trái phép.

Tuy nhiên, 1 vị bác sĩ làm trong lĩnh vực y tế (tạm gọi là A) đã đăng bài vạch trần lời bao biện che giấu hành vi vi phạm pháp luật của PSY và công ty P NATION. Theo bác sĩ A, trong thông báo của P NATION, công ty này cho biết đơn thuốc hướng thần của PSY được kê thông qua hình thức thăm khám từ xa, rồi cho người đến nhận thay. Tuy nhiên, bác sĩ A cho rằng phía P NATION đang cố tình đánh tráo khái niệm nhằm qua mặt công chúng chưa hiểu rõ về những quy định trong cấp pháp thuốc hướng thần của Luật Y tế Hàn Quốc.

PSY và vị bác sĩ điều trị cho anh phủ nhận việc kê - nhận toa thuốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, người trong ngành y cho rằng cả hai đều đang cố bao biện cho việc làm trái quy định của mình

"Điều được định nghĩa là đơn thuốc trung gian trong luật y tế đã bị P NATION đổi thành nhận thay đơn thuốc. Nhưng bác sĩ chúng tôi ai cũng hiểu rõ việc 1 người khác, không phải bệnh nhân, đi nhận thay đơn thuốc cũng chính là hình thức đơn thuốc qua trung gian. Các loại thuốc hướng thần như Xanax, Stilnox hay các loại thuộc nhóm ma túy tuyệt đối không được kê đơn qua khám từ xa và cho người nhận thay, Luật Y tế của Hàn Quốc đã quy định rất rõ", bác sĩ A cho biết.

Vị bác sĩ này tiếp tục vạch trần động thái che giấu tội cho PSY của P NATION: "Trong thông báo của công ty quản lý, họ nói rằng PSY đã được kê đơn thuốc trực tuyến suốt nhiều năm. Sau khi nhận ra sự sai lầm chẳng khác gì 'không đánh tự khai' PSY phạm pháp suốt nhiều năm, họ đã xóa thông tin đó đi và đổi sang cụm từ 'nhận thay đơn thuốc' kỳ lạ kia". Theo bác sĩ A, người vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy, dễ gây nghiện đều sẽ bị xử rất nghiêm. Dù gọi là "nhận thay" đi chăng nữa, cả PSY và vị bác sĩ kê đơn cho nam ca sĩ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.

PSY có nguy cơ đi tù, còn bác sĩ kê toa thuốc hướng thần cho anh đối mặt khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề

Nguồn: Nate