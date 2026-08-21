Thông báo mới từ cơ quan Thuế: 30 ngày nữa, loạt cá nhân sau đây sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế cơ sở 3 thành phố Huế vừa có thông báo cho loạt cá nhân là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Theo loạt thông báo của Thuế cơ sở 3 thành phố Huế, 11 doanh nghiệp được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 90 ngày kể từ thời điểm cơ quan thuế ban hành thông báo về tình trạng hoạt động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này chưa làm thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu doanh nghiệp không khôi phục mã số thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không đưa số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật.

Danh sách 11 trường hợp được cơ quan thuế thông báo

Tên doanh nghiệp Đại diện pháp luật Ngày tháng năm sinh Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Thương mại Triệu Mẩn Phan Tuấn Dủ 28/09/1979 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 256 Trần Văn Vũ 04/05/1991 Doanh nghiệp tư nhân Nhà hàng Bà Chính Phan Thị Chính 06/07/1963 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bảo Vân Nguyễn Văn Lắm 07/09/1991 Công ty TNHH Công nghệ xanh Smarthome Hsolar Phùng Hải Hà 08/05/1983 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Khải Hưng Trần Quốc Kha 02/02/1983 Doanh nghiệp tư nhân Thành Long Gia Phạm Minh 10/10/1980 Công ty TNHH Một thành viên Minh Hạnh Phạm Văn Phương 27/02/1979 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và May mặc Nguyên Giang Lê Thị Hồng Liên 01/05/1984 Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Pháp Vân Nguyễn Định Pháp 01/01/1985 Công ty TNHH Một thành viên DL Windows Trần Duy Lũy 20/02/1994

Loạt văn bản trên là thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đây là bước cảnh báo trước, không đồng nghĩa 11 cá nhân đã bị áp dụng biện pháp này ngay tại thời điểm thông báo.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp thuộc diện phải thông báo trước, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trước 30 ngày và đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử.

Nếu hết thời hạn mà người nộp thuế chưa khắc phục, cơ quan thuế mới gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tới hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người nộp thuế và người bị tạm hoãn xuất cảnh.

Với trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, quy định mới cho phép một khoảng thời gian để doanh nghiệp chủ động khắc phục trước khi biện pháp hạn chế xuất cảnh được áp dụng.