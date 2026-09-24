Thông báo mới nhất từ Zalo đến tất cả người dùng

Zalo vừa cập nhật tính năng chuyển tin nhắn thoại thành văn bản trên phiên bản PC, giúp người dùng đọc nhanh nội dung tin nhắn mà không cần bật âm thanh.

Zalo là một trong những ứng dụng nhắn tin và gọi điện được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu trao đổi công việc, trò chuyện và cập nhật thông tin hằng ngày. Trên nền tảng này, các tính năng hỗ trợ xử lý tin nhắn cũng được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều thiết bị.

Ngày 22/9, Zalo cho biết đã đưa tính năng Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản lên phiên bản Zalo PC. Tính năng này đã được giới thiệu trên ứng dụng điện thoại vào năm 2025 và hiện có hơn 7 triệu người sử dụng thường xuyên mỗi tháng.

Với công cụ này, AI sẽ chuyển nội dung tin nhắn thoại thành văn bản, cho phép người dùng đọc nhanh thay vì phải bật âm thanh để nghe toàn bộ đoạn thoại. Cách này đặc biệt hữu ích khi người dùng đang ở nơi đông người, trong cuộc họp hoặc những lúc không thuận tiện để phát âm thanh.

Việc đưa tính năng lên Zalo PC giúp người dùng có thể xử lý tin nhắn thoại ngay trên máy tính, nhất là trong quá trình làm việc. Người dùng không cần chuyển sang điện thoại để nghe hoặc kiểm tra nội dung tin nhắn thoại, từ đó thuận tiện hơn khi trao đổi công việc trên màn hình máy tính.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần mở tin nhắn thoại trên Zalo PC và nhấn vào biểu tượng chuyển đổi bên cạnh tin nhắn. Nội dung đoạn thoại sẽ được chuyển thành văn bản và hiển thị ngay trong cuộc trò chuyện.

Zalo PC bổ sung tính năng sao lưu và chuyển tin nhắn

Trước đó vào tháng 7/2026, Zalo đã bổ sung công cụ sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC. Tính năng này cho phép người dùng sao lưu lịch sử trò chuyện từ máy tính và chuyển dữ liệu về điện thoại khi đổi thiết bị, cài lại ứng dụng hoặc trong trường hợp cần khôi phục dữ liệu. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế nguy cơ mất các cuộc trò chuyện quan trọng khi thay đổi thiết bị.

Để sao lưu tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng có thể thực hiện theo các bước:

Bước 1: Mở Zalo PC.

Bước 2: Chọn Cài đặt > Dữ liệu > Đồng bộ và sao lưu.

Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn > Bắt đầu sao lưu.

Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn để chuyển tin nhắn về thiết bị.

Theo Zalo, tính năng này được triển khai từng bước từ tháng 7/2026 và mở rộng dần đến người dùng. Đây là một trong những cập nhật được nền tảng bổ sung nhằm hỗ trợ việc quản lý và bảo vệ dữ liệu trò chuyện khi sử dụng Zalo trên nhiều thiết bị.