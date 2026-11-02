Thông báo mới nhất từ công an: Hai phạm nhân đang trốn Trại giam A2 mang theo dao, kéo

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Lữ Văn Toàn- một trong hai phạm nhân đang trốn trại giam A2, từng có thời gian làm công nhân chuyên dựng trụ điện tại các khu vực rừng núi. Vì thế, đối tượng được cho là có kinh nghiệm và kỹ năng sinh tồn trong môi trường rừng.

Ngày 2/11, Công an xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác truy tìm các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Hai đối tượng Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Theo thông báo, hai phạm nhân có đặc điểm nhận dạng như sau: Hồ Văn Tình (sinh ngày 4/4/2002, đang chấp hành án về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy) đội mũ màu đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, mang giày ba ta. Vật dụng mang theo là chiếc kéo.

Lữ Văn Toàn (sinh ngày 26/8/1995, đang thụ án về tội Giết người) mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay; hai tay mang ống tay thun chống nắng màu đen; đi giày ba ta có gai trắng, viền đỏ. Vật dụng mang theo: Một chiếc kéo và một lưỡi dao.

Như vậy, đến thời điểm này, thông tin mới nhất từ công an địa phương cho thấy, hai phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2 có mang theo kéo và lưỡi dao. Tuy nhiên văn bản thông báo của cơ quan công an không thể hiện nguồn dao, kéo này mà hai phạm nhân mang theo là do đâu họ có được.

Công an xã Tây Ninh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống, làm việc tại khu vực rẫy, vườn, đồi núi, đường mòn và những nơi vắng người. Người dân cần chú ý quan sát, kịp thời phát hiện những người có đặc điểm nhận dạng, trang phục tương tự mô tả trong thông báo.

Khi phát hiện người nghi là các đối tượng trên, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc tổ chức vây bắt, nhất là khi nhận thấy đối tượng mang theo vật sắc nhọn. Đồng thời, không che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các đối tượng lẩn trốn; cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an khi có thông tin liên quan.

Cảnh sát cơ động tham gia truy bắt 2 phạm nhân tại khu vực núi Hòn Dữ.

Theo thông tin từ một chiến sĩ công an đang tham gia truy bắt hai đối tượng nghi lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm cho biết, Lữ Văn Toàn từng có thời gian làm công nhân chuyên dựng trụ điện tại các khu vực rừng núi. Vì vậy, đối tượng được cho là có kinh nghiệm và kỹ năng sinh tồn trong môi trường rừng núi.

Như Báo Tiền Phong thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Sau sự việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến ngày 2/11, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân hiện lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, nhiều gộp đá, hang hốc sâu và vực đá. Có những vị trí khi soi đèn pin vào vẫn không thể nhìn thấy đáy, khiến việc tìm kiếm, tiếp cận gặp nhiều trở ngại.