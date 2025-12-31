Thông báo mới nhất của Zalo về việc cập nhật Điều khoản sử dụng: Ai không đồng ý vẫn bị xóa tài khoản?

Chiều 31/1, Zalo đã có thông báo về việc cập nhật Điều khoản sử dụng tới các người dùng. Cụ thể như sau.

Vừa qua, Zalo đã cập nhật Điều khoản sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo vệ quyền riêng tư cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc cập nhật này không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm của bạn với Zalo.

Ban có thể tham khảo liên kết dưới đây để hiểu thêm về các vấn đề thường được quan tâm liên quan đến

Điều khoản sử dụng, hoặc liên hệ qua email [email protected] . Zalo xin ghi nhận và cám ơn tất cả góp ý của bạn.

Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến dịch vụ an toàn, ổn định và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

1. Tại sao Zalo lại cần các dữ liệu như trong Điều khoản sử dụng?

Trong quá trình vận hành, Zalo cần một số dữ liệu của bạn để cung cấp các tính năng ứng dụng, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định, và bảo mật tài khoản. Các mục đích này được nêu chi tiết trong Điều khoản sử dụng và dữ liệu chỉ được sử dụng cho đúng mục đích đã nêu.

Thông tin CCCD chỉ được thu thập trong một số trường hợp giới hạn khi cần xác minh, bảo vệ tài khoản, chống lừa đảo. Việc xử lý các thông tin này luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, Zalo có nghĩa vụ phải yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình, nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi với người dưới 16 tuổi.

2. Zalo đang thực hiện các biện pháp nào để bảo vệ dữ liệu của người dùng?

Hệ thống Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn an toàn thông tin được áp dụng phổ biến trên thế giới. Chúng tôi cũng tuân thủ theo các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy chuẩn và quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE), qua đó tăng cường bảo mật cho các hội thoại cá nhân trên Zalo.

3. Dữ liệu bạn cung cấp có bị chia sẻ cho bên thứ ba hay không?

Việc chia sẻ với bên thứ ba phải do người dùng chủ động xác nhận đồng ý theo đúng yêu cầu của pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, chúng tôi sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó.

Zalo chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân. Chúng tôi cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho mọi mục đích.

4. Người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của mình như thế nào?

Bạn có thể xem, cập nhật, hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư ngay trong ứng dụng Zalo (vào Cá nhân > Quyền riêng tư) cũng như liên hệ với Zalo khi cần hỗ trợ về dữ liệu cá nhân.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc các vấn đề nào liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu, người dùng có thể email về [email protected]

5. Chuyện gì xảy ra khi bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của Zalo?

Để vận hành đúng quy định của pháp luật, Zalo chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ đến bạn khi có sự đồng ý của bạn đối với Điều khoản sử dụng.

Nếu chưa có sự đồng ý, dù rất muốn được tiếp tục phục vụ bạn, Zalo không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện vì không có quyền xử lý dữ liệu liên quan. Theo quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân, chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải xoá dữ liệu trước đây của bạn.

6. Nếu bạn đã đồng ý Điều khoản sử dụng vừa qua thì có cần làm gì thêm không?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Zalo như bình thường. Việc cập nhật Điều khoản sử dụng không yêu cầu bạn phải thực hiện thêm thao tác nào khác nếu đã đồng ý.