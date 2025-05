Thông báo khẩn từ Anh Trai Say Hi: Nhiều khán giả bị từ chối vào sân

Tối 10/5, chương trình Anh Trai Say Hi sẽ tổ chức concert thứ 6 và cũng là concert cuối cùng trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Dù tối nay đêm nhạc mới chính thức sáng đèn nhưng từ đêm 9/5, đã có rất đông khán giả tập trung trước SVĐ để chờ check-in và có cho mình vị trí đẹp. Tuy nhiên, ngay trong đêm, BTC Anh Trai Say Hi đã đưa ra thông báo gửi đến khán giả.

Thông báo trong đêm 9/5 của BTC Anh Trai Say Hi

Theo đó, BTC Anh Trai Say Hi cho biết đã phát hiện những trường hợp vé mua không thông qua hệ thống phân phối vé chính thức và có hành vi vi phạm quy định, điều khoản của chương trình. BTC khẳng định, tất cả các vé không hợp lệ thuộc trường hợp nêu trên sẽ bị từ chối quyền vào sân dưới mọi hình thức trong ngày diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, BTC cũng cho biết thêm: “Việc mua vé từ các nguồn không chính thống có thể dẫn đến rủi ro mua phải vé giả, vé đã qua sử dụng, hoặc vé bị thu hồi, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của chính quý khách hàng.

Đồng thời, các hành vi gian lận, làm giả vé, hoặc tiếp tay cho việc phân phối vé không hợp pháp có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi đề nghị quý khách hàng kiểm tra lại nguồn gốc vé đang sở hữu và chỉ sử dụng vé được mua trực tiếp từ hệ thống chính thức của Ticketbox để đảm bảo quyền lợi”.

BTC concert Anh Trai Say Hi khẳng định sẽ từ chối khán giả vào sân nếu như vé không thông qua hệ thống phân phối vé chính thức của chương trình

Trước đó trong đêm 9/5, dù thời tiết Hà Nội đổ cơn mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nhưng hàng trăm khán giả đã có mặt đội mưa xuyên đêm để túc trực trước khu vực SVĐ Mỹ Đình và chờ tới giờ check-in. Được biết, các khu vực đang được khán giả “camp” xuyên đêm là khu vực fanzone không đánh số thứ tự, người đến sớm trước sẽ có cơ hội đứng gần sân khấu hơn. Vì vậy, rất đông khán giả đã có mặt từ trước 1 ngày nhằm có cho mình những vị trí đẹp, sát sân khấu để được nhìn ngắm các “anh trai” ở cự ly gần nhất.

Rất đông khán giả có mặt từ đêm 9/5 dù tối 10/5 concert mới bắt đầu (ảnh: Bùi Kim Thư, chestnuttt, Hoàng Thư)

Các khán giả đội mưa để chờ đợi đến giờ check-in từ đêm (ảnh: Việt Đức)