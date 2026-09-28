Thông báo khẩn của nhạc sĩ SN 1995 có cả kho hit nổi tiếng khắp Việt Nam

Dòng trạng thái nửa đêm của nam nhạc sĩ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Vào khuya ngày 27/9, dòng trạng thái của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền liên quan trực tiếp đến vấn đề bản quyền sử dụng âm nhạc của mình nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Threads. Cụ thể, nam nhạc sĩ đưa ra thông báo chính thức cho phép tất cả các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc được tự do sử dụng các bài hát do anh sáng tác để biểu diễn văn nghệ, làm đồ án tốt nghiệp, phục vụ các bài tập trường lớp hay các mục đích học tập khác mà hoàn toàn không cần gửi email xin phép hay trải qua bất kỳ thủ tục ký kết giấy tờ bản quyền phức tạp nào.

Vào khuya ngày 27/9, dòng trạng thái của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền liên quan trực tiếp đến vấn đề bản quyền sử dụng âm nhạc của mình nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Threads

Giải thích về quyết định bất ngờ này, Hứa Kim Tuyền cho biết hòm thư điện tử cá nhân của anh luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, số lượng thư gửi về quá lớn khiến anh không thể kiểm tra và phản hồi kịp thời cho từng trường hợp. Nam nhạc sĩ bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tôn trọng bản quyền rất cao của các bạn trẻ hiện nay, tuy nhiên anh cũng bày tỏ nỗi lo ngại rằng việc phải chờ đợi thư phản hồi từ phía anh có thể làm lỡ dở tiến độ công việc, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập cũng như các kế hoạch sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, Hứa Kim Tuyền quyết định nới lỏng toàn bộ quy định bản quyền đối với các mục đích phi thương mại thuộc khối trường học. Đồng thời, anh cũng nhắn gửi đến ban giám hiệu cùng đại diện các cơ sở giáo dục rằng không cần thiết phải yêu cầu học sinh, sinh viên phải in đơn từ xin xác nhận chữ ký trực tiếp từ anh.

Nam nhạc sĩ bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tôn trọng bản quyền rất cao của các bạn trẻ hiện nay, tuy nhiên anh cũng bày tỏ nỗi lo ngại rằng việc phải chờ đợi thư phản hồi từ phía anh có thể làm lỡ dở tiến độ công việc của khán giả

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hứa Kim Tuyền đã nhanh chóng nhận được nhiều sự tương tác. Phần đông người hâm mộ và khán giả trẻ đều để lại những lời khen ngợi dành cho hành động văn minh, tư duy cởi mở cùng tinh thần luôn hết lòng hỗ trợ thế hệ trẻ của nam nhạc sĩ. Đáng chú ý, bầu không khí dưới bài đăng càng thêm phần sôi nổi khi ca sĩ Vương Bình để lại bình luận tương tác phía dưới bài viết của đàn anh. Ngay lập tức, Hứa Kim Tuyền đã có màn đáp trả dí dỏm khi công khai "đòi nợ" nam ca sĩ về khoản chi phí cho bài hát solo từ năm ngoái vẫn chưa được thanh toán.

Hứa Kim Tuyền đã có màn đáp trả dí dỏm khi công khai "đòi nợ" nam ca sĩ Vương Bình về khoản chi phí cho bài hát solo từ năm ngoái vẫn chưa được thanh toán

Quyết định đồng hành và chia sẻ cùng cộng đồng trẻ của Hứa Kim Tuyền một lần nữa cho thấy phong cách sống chân thành, gần gũi của một tên tuổi đã có vị trí vững chắc trong làng âm nhạc Việt Nam. Sinh ngày 8 tháng 1 năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Kim Tuyền bắt đầu hành trình âm nhạc chuyên nghiệp khi bước ra từ cuộc thi Sing My Song (Bài hát hay nhất) mùa đầu tiên vào năm 2016. Trải qua gần một thập kỷ bền bỉ hoạt động, anh đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc mát tay và thành công bậc nhất Vpop.

Trải qua gần một thập kỷ bền bỉ hoạt động, anh đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc mát tay và thành công bậc nhất Vpop

Tên tuổi của Hứa Kim Tuyền gắn liền với một chuỗi bản hit đại chúng, tiêu biểu như Sài Gòn Đau Lòng Quá (Hoàng Duyên), Đi Về Nhà( Đen Vâu và JustaTee), Tình Bạn Diệu Kỳ (AMEE cùng Ricky Star và Lăng LD), hay ca khúc Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá (Tóc Tiên). Không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai hay xu hướng thời thượng, Hứa Kim Tuyền còn khẳng định năng lực sáng tác đa dạng khi trở thành cái tên bảo chứng cho dòng nhạc ballad mang tính chữa lành tâm hồn. Những sáng tác giàu chất thơ và đong đầy cảm xúc như Ước Mơ Của Mẹ và Một Ngàn Nỗi Đau qua giọng hát Văn Mai Hương, Hai Mươi Hai (22) do AMEE trình bày hay Giữa Đại Lộ Đông Tây qua sự thể hiện của Uyên Linh đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Sự đa dạng trong phong cách cùng khả năng nắm bắt tâm lý người nghe đã giúp nam nhạc sĩ trở thành đối tác âm nhạc đáng tin cậy của hàng loạt ngôi sao hàng đầu Vpop.

Tên tuổi của Hứa Kim Tuyền gắn liền với một chuỗi bản hit đại chúng, tiêu biểu như Sài Gòn Đau Lòng Quá (Hoàng Duyên)

Năng lực nghệ thuật của Hứa Kim Tuyền không chỉ giới hạn trong phạm vi sáng tác ca khúc đơn thuần mà còn mở rộng mạnh mẽ sang vai trò Giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn. Anh chính là người chịu trách nhiệm định hình tư duy âm nhạc và sản xuất các bản phối cho show truyền hình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Gần đây nhất, dưới nghệ danh Jardin, Hứa Kim Tuyền tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc cho chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Gần đây nhất, dưới nghệ danh Jardin, Hứa Kim Tuyền tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc cho chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Bên cạnh mảng truyền hình, nam nhạc sĩ còn gây chú ý ở mảng nhạc phim điện ảnh khi liên tiếp chấp bút cho các tác phẩm xuất hiện trong những bộ phim chiếu rạp ăn khách. Ở thời điểm hiện tại, Hứa Kim Tuyền chính là tác giả đứng sau âm nhạc của ba dự án phim đang cùng lúc dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt bao gồm Rực Rỡ (phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu), Học Cách Đứng Lên (phim Quý Tử Vượt Giàu), Hồn Nhiên (phim Lên Hương).

Ở thời điểm hiện tại, Hứa Kim Tuyền chính là tác giả đứng sau âm nhạc của ba dự án phim đang cùng lúc dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt bao gồm Rực Rỡ (phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu), Học Cách Đứng Lên (phim Quý Tử Vượt Giàu), Hồn Nhiên (phim Lên Hương).

Song song với những sản phẩm mang tính thương mại và phục vụ thị trường đại chúng, Hứa Kim Tuyền luôn duy trì ngọn lửa đam mê với những sản phẩm mang đậm cái tôi nghệ thuật cá nhân. Năm 2022, anh cho ra mắt album phòng thu cá nhân Colours với sự góp mặt của 9 nghệ sĩ tên tuổi, khai thác các chủ đề xã hội sâu sắc cùng những góc nhìn đa chiều về các giai đoạn trong cuộc đời con người. Tiếp nối định hướng đó, EP Những Tổn Thương Đã Qua tiếp tục khẳng định khao khát tự kể câu chuyện của chính mình thông qua ngôn ngữ âm nhạc chân thành. Nhờ những cống hiến bền bỉ và dấu ấn đậm nét trong suốt hành trình gần 10 năm qua, nam nhạc sĩ đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật.

Nhờ những cống hiến bền bỉ và dấu ấn đậm nét trong suốt hành trình gần 10 năm qua, nam nhạc sĩ đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật

Ở thời điểm hiện tại, Hứa Kim Tuyền không chỉ đơn thuần là một nhạc sĩ tạo hit mà đã vươn lên trở thành một nhà sản xuất âm nhạc toàn năng, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng và nâng tầm chất lượng cho nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Ảnh: FBNV