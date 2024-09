Video: Bầu trời Nghệ An, Hà Tĩnh vần vũ mây đen trước khi bão số 3 đổ bộ đất liền nước ta. (Nguồn: Trọng Tùng)

Lúc 7h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.



Siêu bão Yagi dự báo vào vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, gây mưa to, gió mạnh, dông lốc ở các tỉnh miền Bắc, sau đó sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm cấp đáng kể, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bầu trời âm u ở Thái Bình trong sáng 6/9.

Theo ghi nhận của PV VTC News, thời tiết các địa phương từ Quảng Ninh đến Nam Định, nơi chịu tác động mạnh nhất của bão số 3 và Hà Nội phổ biến âm u, chưa mưa, gió nhẹ.

Lãnh đạo huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, lúc 8h45 ngày 6/9, tại khu vực đảo Cát Bà trời nhiều mây chưa mưa, sóng và gió nhẹ.

Hà Tĩnh, Nghệ An (đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đi TP Vinh, Nghệ An), mây đen kéo đến vần vũ.

Tối qua 5/9, ở một số địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định... xảy ra mưa dông cục bộ. Cơ quan khí tượng cho biết, cơn dông trước bão lúc 22h20 ngày 5/9 tại Văn Lý (Hà Nam) quan trắc được gió mạnh cấp 9, giật 10.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (6/9), Nam Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa to, lượng mưa tính từ 19h ngày 5/9 đến 3h ngày 6/9 có nơi trên 40mm như: Gia Huynh (Bình Thuận) 58,1mm, Ia Krai (Gia Lai) 54,2mm...

Đêm nay đến đêm 7/9, ảnh hưởng của bão số 3, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 7/9, Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 6/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào thời gian chiều và tối. Đông Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Tại Hải Phòng, hôm nay, khu vực này mưa dông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3.

Đê 6/9 đến sáng 9/9, Hải Phòng mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tại các quận/huyện Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Lão, An Dương, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm; ác quận/huyện Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải 200 - 300mm, có nơi trên 300mm. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ từ 6-9/9 mưa to đến rất to với lượng mưa 20-350mm. Mưa lớn nhất tập trung trong ngày và đêm 07/9).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 8/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 90mm. Trong đó, Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bầu trời vần vũ mây đen ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong sáng 6/9. (Ảnh: Trọng Tùng)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/9/2024

Hà Nội ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, gần sáng gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 8. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, đêm gió mạnh dần lên cấp 5, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.