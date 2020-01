Thời tiết những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý ra sao?

Trong khoảng từ nay đến ngày 20/1, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh sẽ còn một đợt tăng cường xuống Bắc bộ.

Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 2-3 độ C, phổ biến ở mức 19-20 độ C.

Thời tiết phổ biến nhiều mây và có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm trong ngày cao. Rét đậm ít có khả năng xuất hiện diện rộng ở Bắc bộ, chủ yếu xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi trong thời đoạn ngắn,.

Do cường độ các đợt không khí lạnh ảnh hưởng không mạnh và ít có khả năng xâm nhập sâu xuống phía Nam nên nhiệt độ trung bình tháng trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao hơn từ 1,5-2,5 độ C.

Lượng mưa khu vực Trung trung bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Khu vực Nam trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến không mưa, cần tiếp tục đề phòng khả năng khô hạn kéo dài.



Khu vực phía Đông Bắc bộ do tác động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực trên cao nên có thể xuất hiện nhiều ngày mưa, mưa nhỏ, mưa phùn, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm; khu vực Tây Bắc bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Từ nay đến giữa tháng 2/2020 cũng ít khả năng xuất hiện áp thấp hay bão hoạt động trên Biển Đông.

Còn trong 10 ngày tới, từ nay đến 24/1, phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía đông Bắc bộ, hôm nay, 15/1 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 16 đến ngày 24/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng ngày 16, ngày 17 và ngày 19/1, có mưa rải rác, ngày và đêm trời rét do một đợt không khí lạnh tràn xuống vào khoảng ngày 17/1.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Từ nay đến ngày 24/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.