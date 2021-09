Thời tiết ngày 3/9: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông

Đêm qua (2/9), ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 02/9 đến 03h ngày 03/9) như: Tuần Giáo (Điện Biên) 68.8mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 51.6mm, Lục Yên (Yên Bái) 50.2mm, Thành phố Hà Giang (Hà Giang) 50.6mm, Yên Thế (Bắc Giang) 47.0mm, …

Chiều tối và tối qua, ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 13h đến 23h ngày 02/9) như: Đại Lộc (Quảng Nam ) 103.2mm, Đông Giang (Quảng Nam) 96.0, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 92.4mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 86.2mm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 99.1mm, Tây Sơn (Bình Định) 73.0mm, Đắk Mil (Đắk Nông) 67.0mm, Châu Thành (Tây Ninh) 116.0, Tân Phước (Tiền Giang) 82.4mm, Bù Đốp (Bình Phước) 79.8mm, Châu Thành (Bến Tre) 75.8mm, Gạo (Tiền Giang) 75.4mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên trong sáng nay (3/9), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Khu vực Hà Nội: Sáng nay (03/9), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay (03/9) đến ngày 04/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối); khu vực Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Thời tiết cụ thể các vùng miền trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.