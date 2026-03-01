Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (2/3), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao như hôm nay. Từ đêm mai, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 3/3, không khí lạnh bắt đầu tác động đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm dần, trời chuyển lạnh. Hai ngày 4-5/3, nhiệt độ giảm sâu hơn, miền Bắc chuyển rét.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh trong hôm nay (1/3). Ảnh minh hoạ.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo Thanh Hoá, Nghệ An từ đêm 2/3 đến ngày 3/3 cũng có mưa rào và dông rải rác, ngày 4-5/3 trời chuyển lạnh. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ 3/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, ít mưa trong nhiều ngày tới.