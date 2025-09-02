Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 2/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 1/9 đến 3h ngày 2/9 có nơi trên 90mm như: trạm Ea Tul (Đắk Lắk) 100,8mm; trạm Đạ Pal (Lâm Đồng) 151,6mm; trạm Tân Tiến (Đồng Nai) 98,2mm…

Dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 , Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 23-33°C. Trong đó, đồng bằng, viên biển mưa rào và dông rải rác.

Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động 24-33°C.

Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về xác suất mưa tại Hà Nội chi tiết các khu giờ trong ngày 2/9. (Ảnh minh hoạ)

Từ 7-13h, Hà Nội có lúc mưa rào, xác suất mưa 50-60%, gió nhẹ, nhiệt độ 27-31°C. Từ 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 29-32°C. 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, Hà Nội có lúc mưa rào, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 25-28°C.

Chiều và đêm 2/9, TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn vượt ngưỡng 90mm trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 3/9 đến ngày 11/9, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi.

Quảng Trị đến phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 2/9/2025

TP Hà Nội sáng và đêm không mưa, trưa chiều mưa rào nhẹ. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng ven biển ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.



