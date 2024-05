Thời tiết chuyển biến nguy hiểm ở châu Á

Cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết có thể ban bố "Tín hiệu cảnh báo mưa bão đen" do mưa lớn còn kéo dài, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác khi mưa bão ảnh hưởng đến một số khu vực ở phía Đông Hồng Kông.

Giới chức trách Singapore cũng cảnh báo lũ quét do mưa lớn tại một số địa điểm hôm 4-5. Mưa bão bất thường đầu tháng 5 tại Singapore diễn ra sau khi nước này ghi nhận nhiệt độ cao 36 độ C vào cuối tháng 4.

Theo Diễn đàn Triển vọng Khí hậu Nam Á (SASCOF) lần thứ 28 cuối tháng 4, lượng mưa trên mức bình thường được dự báo trút xuống ở hầu hết quốc gia Nam Á trong mùa mưa sắp tới, vào khoảng tháng 6 đến 9.

Trong lúc này, cả Nam Á và Đông Nam Á vẫn chưa thoát khỏi đợt nắng nóng gay gắt thời gian qua, vốn khiến hàng triệu trẻ em phải nghỉ học và cảnh báo y tế được ban bố ở hàng loạt nước.

Tại Ấn Độ, chính quyền bang Kerala đóng cửa các cơ sở giáo dục cho đến ngày 6-5, song song đó khuyến cáo người dân giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và đề phòng hỏa hoạn. Tương tự, hơn 47.000 trường học ở Philippines chuyển sang dạy trực tuyến khi chỉ số nhiệt ở nước này lên đến 45 độ C.

Người dân dỡ đá lạnh từ xe tải tại chợ ở thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 2-5 Ảnh: REUTERS

Theo trang Euro News, chỉ số nhiệt là nhiệt độ con người cảm nhận được, thường cao hơn nhiều so với nhiệt độ không khí do độ ẩm cao làm giảm khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Tình trạng này làm tăng nguy cơ kiệt sức, say nắng và thậm chí gây tử vong.

Tại Thái Lan gần đây, nhiệt độ tăng vọt lên 44 độ C ở nhiều khu vực, trong đó thủ đô Bangkok chạm mốc 40 độ C. Theo Cục Khí tượng Thái Lan, nhiệt độ cao trong tháng 4 đã vượt qua các kỷ lục được thiết lập từ năm 1958, còn chỉ số nhiệt ở mức "rất nguy hiểm" là 52 độ C hồi đầu tuần này.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, nhiệt độ cao trên 40 độ C ở nhiều khu vực của Myanmar đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là sinh kế của các tài xế. Nhiều tài xế taxi than thở thu nhập giảm khoảng 1/3 do nhiều người hạn chế ra ngoài.