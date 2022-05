Thời tiết bất thường ở nhiều châu lục

Tại buổi họp báo ngày 22-5, ông Sipho Hlomuka, thành viên hội đồng điều hành Bộ Hợp tác Chính phủ và Các vấn đề truyền thống (CGTA), cho biết thêm một vài khu vực "đã thành đảo" và không thể tiếp cận nổi.

Cơ quan Thời tiết Nam Phi cùng ngày thông báo mưa lớn tiếp diễn ở một vài khu vực thuộc KwaZulu-Natal, với mức độ cảnh báo duy trì ở mức 10 - mức cao nhất. Theo Reuters, đợt lũ lụt tháng rồi ở KwaZulu-Natal khiến 448 người thiệt mạng và thiệt hại tài sản gần 1,6 tỉ USD.

Tại Úc, giới chức các bang Queensland, New South Wales và Tây Úc ngày 23-5 đồng loạt cảnh báo rủi ro lũ lụt vì thời tiết xấu.

Vùng bờ biển phía Đông của Úc trong những tháng qua liên tục hứng chịu mưa lũ và Cơ quan Khí tượng Úc (BoM) dự báo tình trạng tương tự có thể tiếp diễn. Giới chức kêu gọi người dân ở các khu vực xung quanh đập xả lũ cẩn trọng.

Tại Canada, giới chức thông báo số người thiệt mạng vì trận giông bão mạnh tại 2 tỉnh đông dân nhất nước này đã lên đến ít nhất 8 người. Kéo dài hơn 2 giờ với sức gió giật lên đến 132 km/giờ, cơn giông gây thiệt hại nặng nề tại Ontario và Quebec hôm 21-5, làm mất nguồn cung điện của hơn 500.000 người.

Trong khi đó, nhiều khu vực của Tây Ban Nha đang trải qua tháng 5 nóng chưa từng thấy, với nhiệt độ ở Jaén lên đến 40,3 độ C vào ngày 20-5, cao hơn 16 độ C so với nhiệt độ trung bình tháng 5 của thành phố này, theo đài CNN.

Những khu vực khác ở Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt cao hơn ít nhất 7 độ C so với mọi năm. Cơ quan Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha AEMET chiều 22-5 (giờ địa phương) đã ban bố cảnh báo nắng nóng bất thường đối với 17 vùng trên khắp cả nước.