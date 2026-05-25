Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/5/2026

Ngày 25-26/5, miền Bắc và miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm , nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C.

Theo đó, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Ngày 25/5, miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ dự báo trên là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2m. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5. Ở Trung Bộ, nắng nóng kết thúc muộn hơn 1 ngày so với Bắc Bộ, kéo dài đến khoảng 28/5.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.