Thời sự công bố clip Chủ tịch showbiz xâm hại tình dục cô gái say rượu đến mù mắt, còn vứt nạn nhân bên đường

Chiều 22/11, theo Koreaboo đưa tin, ông Go - người từng đảm nhận vị trí CEO ở 1 công ty giải trí Hàn Quốc, hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ kim chi vì dính cáo buộc tấn công 1 người phụ nữ đến mù mắt, còn vứt nạn nhân bên đường. Theo nguồn tin, ông Go ở trong độ tuổi 50, hiện sở cảnh sát Seocho (Seoul) đã chuyển giao người này cho bên công tố nhưng không giam giữ.

Vụ việc xảy ra trên 1 con phố đông đúc ở quận Gangnam, Seoul. Ông Go khi đó điều khiển chiếc SUV màu trắng đã tiến gần đến chỗ người phụ nữ say rượu. Các nhân chứng cho biết, vị CEO gọi người phụ nữ lại rồi đưa cô vào trong xe. Sau khi cô gái lên xe, ông Go đã tấn công tình dục nạn nhân. Vị CEO lái chiếc xe chạy khoảng 20 phút rồi dừng lại ở 1 con hẻm.

Theo đoạn video do bản tin thời sự của TV Chosun cung cấp, ông Go đã cố gắng kéo người phụ nữ ra khỏi xe trước khi bỏ mặc cô nằm lại trên đường gần 1 cây cột điện. Sau đó, chiếc xe tuần tra của cảnh sát bất ngờ xuất hiện, khiến ông Go phải ra sức che chắn cho người phụ nữ và giả vờ quen biết nạn nhân trước khi rời đi hẳn. Vào thời điểm đó, nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở vùng mặt và chảy rất nhiều máu.

Bản tin thời sự công bố clip hiện trường vụ việc của CEO Go, khiến dư luận rúng động

CEO Go bị tố lừa nạn nhân lên xe rồi thực hiện hành vi đồi bại

Ông Go tấn công tình dục cô gái say rượu trong xe, rồi vứt nạn nhân xuống đường

Nạn nhân được 1 người qua đường phát hiện khoảng 90 phút sau khi ông Go lái xe rời đi. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị xuất huyết não, nứt sọ và tổn thương dây thần kinh thị giác. Do việc điều trị chậm trễ, cô đã bị mất thị lực ở mắt trái.

Gia đình đau xót chia xẻ về tình trạng của nạn nhân sau vụ tấn công tình dục: "Gần đây cô ấy đã nhận được giấy xác định mức độ khuyết tật. Cô ấy không muốn rời khỏi nhà và không dám nhìn vào gương".

Công chúng lên án gay gắt hành vi vi phạm pháp luật của ông Go

Được biết, ông Go từng có tiền án tiền sự trong quá khứ. Hồi năm 2021, ông từng lĩnh án 2 năm tù vì tấn công tình dục 5 cô gái.

Nguồn: Koreaboo