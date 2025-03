Thời lượng pin iPhone 16e có thực sự tốt hơn iPhone 16: Thử nghiệm thực tế cho thấy kết quả bất ngờ

Apple vừa giới thiệu iPhone 16e với khẳng định đây là chiếc iPhone 6,1 inch có thời lượng pin lâu nhất từ trước đến nay. So với iPhone 16 tiêu chuẩn, thiết bị này được trang bị viên pin dung lượng lớn hơn và sử dụng modem C1 tiết kiệm năng lượng, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơn đáng kể. Tuy nhiên, những thử nghiệm thực tế từ các trang tin công nghệ như CNET và Tom’s Guide lại cho thấy bức tranh không hoàn toàn rõ ràng.

Apple không công bố dung lượng pin cụ thể của iPhone 16e, nhưng theo đánh giá từ kênh YouTube Dave2D, máy được trang bị viên pin 3.961 mAh, cao hơn khoảng 10% so với con số 3.561 mAh trên iPhone 16. Trên lý thuyết, điều này đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn, nhưng khi bước vào thử nghiệm thực tế, kết quả lại có sự chênh lệch tùy theo phương pháp đo.

Trong bài kiểm tra duyệt web liên tục qua Wi-Fi của Dave2D, iPhone 16e trụ được 12 giờ 54 phút, cao hơn đáng kể so với con số 11 giờ 17 phút của iPhone 16. Tuy nhiên, trong bài kiểm tra của Tom’s Guide, thiết bị này chỉ đạt 12 giờ 41 phút, gần như tương đương với iPhone 16 tiêu chuẩn ở mức 12 giờ 43 phút. Đáng chú ý, trong điều kiện tối ưu nhất, iPhone 16 thậm chí có thể đạt 13 giờ 19 phút, cao hơn so với con số 12 giờ 49 phút của iPhone 16e. Điều này cho thấy dù có viên pin lớn hơn, hiệu quả sử dụng thực tế của iPhone 16e không phải lúc nào cũng vượt trội hoàn toàn so với iPhone 16.

Tuy nhiên, khi chuyển sang bài kiểm tra phát video trực tuyến, iPhone 16e lại gây bất ngờ với kết quả tối ưu hơn hẳn. Theo thử nghiệm từ CNET, sau một giờ phát video, iPhone 16e không giảm một phần trăm pin nào, trong khi cả iPhone 16 và iPhone 15 đều tụt xuống 97% trong cùng bài kiểm tra. Điều này cho thấy Apple đã có sự tối ưu hóa tốt hơn về mặt quản lý năng lượng khi thiết bị xử lý nội dung đa phương tiện.

Patrick Holland, phóng viên công nghệ của CNET, cho biết sau sáu ngày sử dụng liên tục, anh chỉ cần sạc iPhone 16e ba lần dù đã thử nghiệm nhiều tác vụ nặng như chụp ảnh, chơi game đồ họa cao và sử dụng các công cụ Apple Intelligence. Theo đánh giá của anh, iPhone 16e có thể hoạt động thoải mái trong khoảng một ngày rưỡi trước khi cần sạc lại. Khi sử dụng củ sạc 30W của Apple, thiết bị có thể nạp từ 0% lên 59% trong vòng 30 phút, giúp người dùng nhanh chóng bổ sung năng lượng khi cần thiết.

Với dung lượng pin lớn hơn và modem C1 tiết kiệm năng lượng, iPhone 16e có thời lượng sử dụng tốt hơn trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt là khi lướt web qua Wi-Fi hoặc xem video trực tuyến. Tuy nhiên, trong những bài kiểm tra khác như duyệt web trên mạng di động, sự chênh lệch giữa iPhone 16e và iPhone 16 không thực sự rõ rệt. Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone 6,1 inch có thời lượng pin tốt nhất, iPhone 16e là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, với những ai đã sở hữu iPhone 16, sự khác biệt về thời lượng pin có thể không đủ lớn để đáng giá một bản nâng cấp.