Thời gian thay đổi tất cả trừ nhan sắc của mỹ nhân này: 70 tuổi vẫn đỉnh cao visual, tuổi tác chỉ là con số

Không thể tin nổi đây là nhan sắc của người 70 tuổi.

Những hình ảnh mới nhất của Mễ Tuyết đang khiến các cư dân mạng phải choáng váng. Lý do là bởi ở tuổi 70, nữ diễn viên trông vẫn trẻ đẹp vô cùng, như thể chỉ mới 35. Gương mặt của bà gần như thể không chịu ảnh hưởng của thời gian.

Tất nhiên, lớp trang điểm cũng hỗ trợ nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng visual ở tuổi 70 của Mễ Tuyết quá đỉnh. Không những vậy, vóc dáng của nữ diễn viên trông cũng vô cùng dẻo dai, khỏe mạnh và săn chắc. Điều này chắc chắn là thành quả từ quá trình tập luyện, ăn uống khoa học.

Những hình ảnh mới của Mễ Tuyết ở tuổi 70.

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận khen ngợi, cũng như thể hiện sự ngỡ ngàng, nể phục cho khả năng bảo dưỡng ngoại hình của Mễ Tuyết. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Da dẻ kìa trời, nể thiệt chớ.

- Cô quá trẻ còn rất xinh.

- Cô lớn tuổi mà dáng còn đẹp quá.

- Nói chung là cũng trang điểm rồi mặt mới trẻ thế kia, như 35 ấy, nhưng không phủ nhận là quá trẻ so với tuổi. Nhìn như không già đi luôn.

- 70 tuổi á? Thật không vậy.

Cho những ai chưa biết, Mễ Tuyết là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông, gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả qua các bộ phim do TVB và ATV sản xuất. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1975 với vai diễn đầu tay là nàng Hoàng Dung trong phim Anh Hùng Xạ Điêu phát hành năm 1976.

Trong thập niên 1980, Mễ Tuyết là một gương mặt thuộc RTV (sau này là ATV), góp phần tạo nên thành công cho những tác phẩm cổ trang võ hiệp như Đại Nội Quần Anh, Võ Hiệp Đế Nữ Hoa, Hoắc Nguyên Giáp. Năm 1985, Mễ Tuyết và Lưu Tùng Nhân cùng nhau tạo nên thành công cho Bình Tung Hiệp Ảnh trên ATV, qua đón càng đến gần hơn nữa với đông đảo công chúng.

Năm 1993, Mễ Tuyết gia nhập TVB, đóng bộ phim Cả Nhà Cùng Vui. Bà cũng góp mặt trong Ỷ Thiên Đồ Linh Ký bản 2000, vào vai Ân Tố Tố. Bên cạnh đó, Mễ Tuyết còn đóng nhiều phim TVB như Học Cảnh Hùng Tâm, Hành Động Đột Phá, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Cung Tâm Kế, Đại Thái Giám... Trong đó không ít bộ phim từng được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích.

Mễ Tuyết không chỉ nổi tiếng ở "sân nhà" mà cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả Việt.

Bà là một phần của bộ phim Sóng Gió Gia Tộc.

Mễ Tuyết trong phim Sức Mạnh Tình Thân.

Bên cạnh đó, Mễ Tuyết cũng đóng vai phụ trong các bộ phim do Trung Quốc đại lục sản xuất. Bà góp mặt trong Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân với vai Nữ Oa, đóng cùng các gương mặt rất quen thuộc với các khán giả trẻ hiện tại là Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Lâm Canh Tân, Đường Yên và Cổ Lực Na Trát. Năm 2020, công chúng cũng thấy Mễ Tuyết xuất hiện trong phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng do Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính và Xa Thi Mạn đóng chính.

nguồn: Weibo