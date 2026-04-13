Thời gian đen tối của nữ diễn viên Việt sang Úc định cư: "Tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng"

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, Ốc Thanh Vân từng có sự nghiệp ổn định tại Việt Nam. Thế nhưng, vào cuối năm 2023, cô quyết định tạm rời xa sân khấu để đưa các con sang Úc học tập.

Mới đây, khi xuất hiện trong The Khang Show, nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về quãng thời gian sinh sống nơi xứ người. Ốc Thanh Vân thừa nhận từng có những ngày rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, thậm chí bật khóc khi đang rửa bát trong bếp. Từ một người luôn tất bật với công việc nghệ thuật, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không khỏi hoang mang, nhiều lúc tự đặt câu hỏi về giá trị của chính mình.

"Vân vẫn khẳng định rằng nó là những ngày tháng rất vui và nhiều kỷ niệm của mẹ con mình. Nhưng mà nó cũng dẫn mình tới những ngày mà tự nhiên mình đặt dấu chấm hỏi, sau này mình mới biết đó là khủng hoảng giả trị. Có nghĩa là năng lực của mình, mình có thể làm nhiều thứ nhưng khi sắp xếp thiếu cân bằng thì tự nhiên nó sẽ tới.

Khi mình ở trong trạng thái làm mẹ toàn phần, dù mình rất mãn nguyện với điều đó nhưng nó từ ngày ngày sang ngày nọ, khiến mình rơi vào trạng thái: "Ủa vị trí của mình có thật sự ở đây hay không. Đúng ra giờ này mình đang tham gia diễn chương trình hay vở kịch nào đó". Mình rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng. Mình thấy bản thân stress với việc mất cân đối, cảm giác trầm cảm sắp ập vào mặt mình tới nơi. Trong khi mình là người rất lạc quan".

Ở nơi đất khách, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện với vai trò MC hay diễn viên quen thuộc, mà lui về làm một người mẹ toàn thời gian. Cô tự tay chăm sóc 3 con, lo liệu việc bếp núc, đưa đón con đi học, đồng thời xoay xở với nhiều công việc như dạy yoga, kinh doanh online, thỉnh thoảng nhận show để đảm bảo cuộc sống.

Trước đó, cô thừa nhận bản thân phải đối mặt với nhiều khó khăn: "Ốc Thanh Vân từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài có phần vất vả hơn, phải tự lái xe đi giao hàng, khi có show phải gửi con cho người khác trông hộ: "Nói thật với mọi người, tôi sang đây với tâm lý sẽ làm mẹ toàn thời gian. Tôi cũng không nghĩ mình có thể bắt đầu làm việc và thích nghi với cuộc sống mới trong thời gian quá ngắn như vậy. Làm quen với cuộc sống mới, môi trường mới thì không dễ dàng. Mặc dù đôi khi mình cảm thấy 'đuối' nhưng vẫn phải tự động viên rằng mình ổn, mình đang rất vui.

Từ nhà mình đến chỗ khách hàng là 50 km, chạy xe mất 45 phút, mỗi ngày tôi đều làm việc và tranh thủ đi gửi hàng cho khách như vậy. Khi đã chấp nhận sự dịch chuyển này tôi phải chấp nhận luôn sự thay đổi và thích nghi với nó. Ở Việt Nam khi chuyển hàng cho khách quá dễ dàng, 12h đêm vẫn có người giao, hoặc có nhân viên hay tài xế hỗ trợ. Nhưng ở đây tôi tự làm hết thôi. Mình nghĩ thế này, ở vùng đất mới mình có thêm những người bạn mới, biết thêm nhiều khu vực mới và kỹ năng lái xe tốt hơn, đó là trải nghiệm tốt".

Tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân thông báo đã đưa 3 con trở về Việt Nam sinh sống sau 1 năm sinh sống tại Úc. Chia sẻ về lý do này, Ốc Thanh Vân cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa". Sau khi quyết định về Việt Nam, Ốc Thanh Vân đã thanh lý toàn bộ đồ và rao bán nhà 500m2. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên 8x tập trung kinh doanh và đi diễn trở lại.