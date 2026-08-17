Thời gian chuyển trạng thái chiến đấu của Gripen đạt mức kỷ lục... chỉ 10 phút

Tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất sẽ sẵn sàng cất cánh chiến đấu chỉ sau 10 phút chuẩn bị thay vì 15 phút như hiện nay.

Tiêm kích hạng nhẹ JAS 39 Gripen do Tập đoàn Saab của Thụy Điển sản xuất ban đầu được thiết kế để hoạt động từ các căn cứ không quân dự bị, với trang thiết bị và nhân lực tối thiểu.

Nhưng giờ đây Không quân Thụy Điển muốn giảm bớt các tiêu chuẩn huấn luyện bay vốn đã khắt khe của mình xuống mức thực sự tuyệt vời.

Theo thông tin từ trang AIN, Tư lệnh Không quân Thụy Điển Jonas Wikman cho biết các biện pháp hiện đang được triển khai để giảm thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ 15 phút xuống chỉ còn 10 phút.

Trong vòng đúng 10 phút, đội kỹ thuật mặt đất phải tiếp nhiên liệu và trang bị lại vũ khí cho máy bay, cũng như thực hiện tất cả các quy trình và công tác khác để chuẩn bị cho lần xuất kích tiếp theo.

Tốc độ dự kiến sẽ đạt được không chỉ bằng cách "tiếp nhiên liệu nóng" - phương pháp hiện đang được áp dụng khi máy bay tiếp dầu không cần tắt động cơ, mà còn bằng cả "nạp vũ khí nóng".

Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được triển khai trong tương lai gần. Ngoài ra cần lưu ý thêm, đội kỹ thuật mặt đất tiêu chuẩn dành cho tiêm kích JAS 39 Gripen bao gồm 1 sĩ quan và 5 lính nghĩa vụ.

Tiêm kích JAS 39 Gripen đang được chuẩn bị cho một chuyến bay.

Ngoài ra cần lưu ý thêm, khả năng tái trang bị nhanh chóng của tiêm kích Gripen không chỉ liên quan đến các tính năng của chiến đấu cơ này, bởi vì đằng sau là toàn bộ hệ thống có tên Bas 90.

Để phục vụ tiêm kích Gripen chiến đấu không chỉ bao gồm việc xây dựng các đường băng dự phòng trên khắp cả nước, trong đó một số ít nằm trên đường cao tốc, mà còn hàng trăm km đường lăn, hàng trăm hầm trú ẩn cho máy bay và thiết bị mặt đất.

Việc tạo lập và bảo quản đúng cách các kho dự trữ phụ tùng, thiết bị và vũ khí thích hợp tại những địa điểm dự bị, cũng như đào tạo bài bản cho nhân viên kỹ thuật đều có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trang Defense Express cho hay, Không quân Ukraine rất quan tâm đến diễn biến mới, bởi họ dự kiến sẽ được tăng cường sức mạnh bằng tiêm kích Gripen vào năm 2027, và cũng đặt mục tiêu đạt được tiêu chuẩn tương tự.

Điều này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mức kinh phí phù hợp để xây dựng không chỉ cơ sở hạ tầng mặt đất chủ đạo mà còn cả dự bị trên quy mô đủ lớn.

Ưu thế về thời gian sẵn sàng chiến đấu được xem là lợi thế lớn nhất mà tiêm kích JAS 39 Gripen mang lại cho Không quân Ukraine khi đặt cạnh các chiến đấu cơ F-16 hay Rafale.