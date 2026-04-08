Thời gian bỏ quên mỹ nhân này: U50 trẻ khó tin, đi hát 20 năm mà nhìn như mối tình đầu

Mới đây, loạt hình ảnh của Nam Gyu Ri khi tái hợp cùng nhóm nhạc SeeYa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Chủ đề thảo luận chủ yếu xoay quanh diện mạo trẻ trung khó tin của nữ nghệ sĩ sinh năm 1985. Sắp bước sang tuổi 41, cô vẫn duy trì được làn da trắng mịn và vóc dáng thon gọn. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự kinh ngạc trước ngoại hình không vương dấu vết thời gian của cô. Thậm chí, nhiều bình luận còn đặt nữ ca sĩ lên bàn cân so sánh với các nữ thần tượng thế hệ mới khi diện mạo hiện tại gần như không có sự thay đổi sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí.

Nam Gyu Ri chính thức ra mắt khán giả vào năm 2006. Cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm center nhóm nhạc nữ SeeYa. Nhóm theo đuổi dòng nhạc R&B và từng bước thu hút sự chú ý của công chúng Hàn Quốc. Trong thời gian hoạt động, SeeYa đã ghi dấu ấn với một số ca khúc đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng nhạc số. Điển hình có thể kể đến Scent of a Woman , Crazy Love Song hay Love Greeting .

Giữa đội hình ba người, Nam Gyu Ri giữ vai trò gương mặt đại diện nhờ nhan sắc nổi bật. Nhờ đó, cô trở thành thành viên thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả. Mặt khác, nữ ca sĩ cũng cho thấy khả năng ca hát ổn định để xóa bỏ định kiến người đẹp cầm mic. Phong cách cá nhân và kiểu tóc của cô từng được không ít khán giả trẻ học hỏi. Vì vậy, truyền thông giai đoạn này thường nhắc đến cô với danh xưng búp bê sống.

Thế nhưng, thời gian hoạt động của SeeYa không kéo dài quá lâu. Những mâu thuẫn nội bộ bắt đầu xuất hiện và dẫn đến nhiều hệ lụy. Đến năm 2009, Nam Gyu Ri chính thức thông báo rời SeeYa. Quyết định này xuất phát từ những tranh chấp pháp lý phức tạp với công ty chủ quản. Sự việc ồn ào này từng tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới xứ kim chi.

Mặc dù vậy, đây lại là cột mốc quan trọng đánh dấu một ngã rẽ mới trong sự nghiệp của Nam Gyu Ri. Sau khi gác lại con đường ca hát, cô chuyển hướng sang con đường diễn xuất một cách nghiêm túc. Ban đầu, cô phải đối mặt với nhiều định kiến khắt khe từ phía khán giả. Đa phần dư luận vẫn tỏ ra hoài nghi về năng lực của một thần tượng lấn sân sang điện ảnh. Cú hích thực sự đưa tên tuổi cô phổ biến rộng rãi đến vào năm 2011 với bộ phim 49 Days . Bộ phim này nhanh chóng tạo được tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Lối diễn xuất chân thực của cô đã thuyết phục được đông đảo người xem.

Vai diễn trong bộ phim 49 Days giúp tên tuổi Nam Gyu Ri đến gần hơn với công chúng (Ảnh: SBS)

Kể từ thời điểm này, cô chính thức được công nhận với tư cách diễn viên thực thụ. Những năm sau đó, nữ diễn viên liên tục làm mới bản thân qua nhiều thể loại kịch bản. Cụ thể, cô sẵn sàng đóng vai nữ cảnh sát gai góc trong bộ phim hành động Cruel City . Gần đây nhất, cô tiếp tục tham gia các dự án mang nặng yếu tố tâm lý như Kairos hay You Are My Spring .

Những năm gần đây, Nam Gyu Ri có xu hướng hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Tuy không xuất hiện dày đặc, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác. Đáng chú ý, cô vừa chính thức tái hợp cùng SeeYa. Cuối tháng 3 vừa qua, nhóm tung đĩa đơn mở đường Still Here, Still Us với đội hình ba thành viên gốc sau 15 năm vắng bóng. Đây là dự án khởi động cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ca hát. Theo kế hoạch, nhóm sẽ phát hành album phòng thu trọn vẹn vào tháng 5 tới. Màn trở lại mạnh mẽ này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Nam Gyu Ri qua nhiều năm trong giới giải trí.