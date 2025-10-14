Thời đi học dữ dội của Phương Oanh

Phương Oanh - nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua loạt vai diễn đình đám trong các bộ phim nổi tiếng như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Lặng Yên Dưới Vực Sâu hay mới đây nhất là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh… không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sắc nét, thần thái sang trọng mà còn bởi hành trình trưởng thành đầy nghị lực phía sau màn ảnh. Ít ai biết rằng, để có được vị trí như hiện tại, “Quỳnh búp bê” từng trải qua quãng thời gian vô cùng gian nan, phải làm thêm đủ nghề để theo đuổi ước mơ học tập và bám trụ tại thành phố.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Hà Nam cũ (Ninh Bình), nhưng khi Phương Oanh học lớp 9, biến cố ập đến khiến kinh tế gia đình cô sa sút nghiêm trọng. Thương bố mẹ, cô chủ động không đi học thêm, tự học ở nhà suốt ba năm cấp ba để tiết kiệm chi phí.

Thời đi học của Phương Oanh.

Ít ai biết, Phương Oanh từng có tuổi thơ khá “dữ dội”. Năm lớp 7, cô từng bị gãy mũi sau một vụ đánh nhau với bạn học. Đây chính là nguyên nhân khiến cô quyết định chỉnh sửa nhan sắc sau này. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, dù thường xuyên học đến khuya nhưng cô vẫn phải dậy từ 5 giờ sáng để trông nhà cho mẹ đi lấy hàng. Suốt quãng thời gian ấy, cô gần như không có thời gian để đi chơi, chỉ được ra ngoài một lần mỗi tháng vào tối thứ Bảy.

Bước vào giảng đường đại học, Phương Oanh sớm ý thức được sự khó khăn của gia đình nên chủ động tìm việc làm thêm. Cô từng xin rửa bát ở quán ăn, nhưng không được nhận vì quán chỉ tuyển một người. Không nản lòng, Oanh tiếp tục xin làm phục vụ ở quán bi-a, làm việc đến tận 11h đêm. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, cô phải nghỉ việc do bị khách quấy rối, mất luôn cả tiền công ít ỏi.

May mắn mỉm cười khi đến năm ba đại học, Phương Oanh tham gia cuộc thi “Hoa hậu Trang sức” và lọt vào mắt xanh của một số công ty người mẫu. Từ đó, cô bắt đầu có thu nhập ổn định, đủ để nuôi bản thân và phụ giúp bố mẹ.

Phương Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà mà còn bởi sự chín chắn sau những sóng gió từng trải.

Năm 23 tuổi, Phương Oanh có mối tình sâu đậm với một người đàn ông khiến cô từng nghĩ đến chuyện rẽ hướng cuộc đời. Cô quyết định sang Singapore du học ngành Quản trị khách sạn - du lịch, nhưng chỉ sau vài tháng đã quay về vì “không yên tâm để bạn trai ở nhà”. Tiếc rằng, sau một năm, chuyện tình đó kết thúc trong dang dở. Nữ diễn viên chọn cách đi Hà Giang quay phim và sống tách biệt một thời gian để lấy lại cân bằng.

Giờ đây, khi đã là mẹ của hai con, Phương Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà mà còn bởi sự chín chắn sau những sóng gió từng trải. Từ một cô gái tỉnh lẻ phải bươn chải đủ nghề để mưu sinh, cô đã vươn lên bằng chính nghị lực và đam mê của mình, trở thành một trong những gương mặt thường xuyên chiếm sóng màn ảnh Việt.