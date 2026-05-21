Thói "dân tổ" khiến con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie suýt cận kề cái chết

Mới đây, tin đồn con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - Pax Thiên qua đời đã khiến công chúng bàng hoàng. Tuy nhiên, người hâm mộ Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Thông tin này xuất phát từ 1 trang Facebook thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác.

Trong diễn biến mới nhất, Pax Thiên đã lộ diện tại cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp của em gái Zahara. Con trai gốc Việt của nữ minh tinh đình đám cho thấy anh chàng vẫn vô cùng khỏe mạnh, qua đó dập tắt tin đồn đột tử. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Pax Thiên liên tục gây lo ngại bởi lối sống nổi loạn, đặc biệt là thú chơi xe điện tốc độ cao cùng phong cách lái xe liều lĩnh. Chuỗi tai nạn liên tiếp của Pax không chỉ khiến gia đình hoảng loạn mà còn từng đẩy anh đến ranh giới sinh tử.

Thói "dân tổ" khiến Pax Thiên nhiều lần suýt chết.

Vụ tai nạn kinh hoàng tháng 7/2024: Cận kề cái chết

Ngày 29/7/2024, Pax Thiên gặp tai nạn nghiêm trọng khi điều khiển xe điện dạng mô-tô tại khu Los Feliz, Los Angeles. Theo cảnh sát Los Angeles, Pax Thiên đã lao thẳng vào phía sau một ôtô đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Los Feliz Boulevard và Hobart Boulevard.

Thông tin gây sốc nhất là Pax Thiên không đội mũ bảo hiểm khi xảy ra va chạm. Sự chủ quan này suýt chút nữa đã khiến anh phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau cú đâm cực mạnh, anh nằm bất động trên mặt đường khiến nhiều nhân chứng tưởng rằng đã tử vong tại chỗ. Một nhân chứng tên Lola Cavalli kể lại rằng miệng Pax Thiên “đầy máu”, vùng đầu chảy máu nghiêm trọng và cô phải gọi cấp cứu khẩn cấp. Nhân viên y tế hướng dẫn cô giữ áp lực lên vùng bị thương cho đến khi xe cứu thương tới nơi.

Nhân chứng nói Pax Thiên bị chảy máu rất nhiều. Ảnh: X

Pax Thiên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) với tình trạng “đa chấn thương phức tạp”. Các nguồn tin cho biết anh bị chấn thương đầu và đau vùng hông sau cú va chạm tốc độ cao. Đây được xem là khoảnh khắc mà gia đình Angelina Jolie gần như mất đi một thành viên. Sau gần một tuần điều trị tích cực, con trai của Angelina Jolie mới được chuyển khỏi ICU nhưng vẫn phải bước vào hành trình vật lý trị liệu dài ngày.

Vụ tai nạn này đã để lại vết sẹo lớn trên mặt Pax Thiên. Angelina Jolie đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm bác sĩ thẩm mỹ cho con. Không những vậy, nữ diễn viên còn bị chỉ trích "không biết dạy con".

Pax Thiên nẹp tay, lộ vết sẹo lớn trên mặt. Ảnh: X

Vụ tai nạn trước đó 2 tháng

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều nguồn tin và cộng đồng mạng tại Mỹ cho rằng Pax Thiên từ lâu đã có phong cách điều khiển xe rất nguy hiểm. Trên Reddit, nhiều người mô tả anh thường chạy những mẫu xe điện hiệu suất cao giống mô-tô địa hình, có thể đạt tốc độ hơn 40 mph (khoảng 64 km/h), nhưng lại lưu thông như xe đạp thông thường. Một số bình luận còn cho rằng Pax nhiều lần chạy xe không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi lái hoặc phóng nhanh giữa khu dân cư đông đúc.

Và không lâu sau đó, TMZ đưa ra thông tin sốc: Pax Thiên từng gây tai nạn vào ngày 19/5/2024, trước vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên chỉ 2 tháng. Cụ thể, con trai nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt lái xe Tesla tông vào xe tải đang đỗ bên ngoài hãng phim RED Studios Hollywood ở Los Angeles, California. Pax Thiên may mắn không bị thương, cũng không có ai bị tổn hại trong vụ va chạm. Tuy nhiên, hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy chiếc xe Tesla bị hư hỏng hoàn toàn.

TMZ dẫn nguồn tin trong cảnh sát tiết lộ lực lượng chức năng đã nhận được cuộc gọi về vụ tai nạn và có mặt tại hiện trường không lâu sau đó. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định thanh niên gốc Việt không bị ảnh hưởng bởi ma túy vào thời điểm đó. Pax Thiên được thả đi chỉ với một lời cảnh cáo, thậm chí cảnh sát không lập biên bản. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nguồn thạo tin cho biết thêm Pax Thiên trao đổi thông tin với giám đốc điều hành tại RED Studios trước khi được một tài xế không rõ danh tính đón đi.

Chưa chừa: Tiếp tục gây tai nạn đầu năm 2025

Điều khiến công chúng bất ngờ là chỉ khoảng 6 tháng sau tai nạn suýt mất mạng, Pax Thiên lại tiếp tục gặp sự cố với xe điện. Vào tháng 1/2025, truyền thông Mỹ đăng tải hình ảnh Pax Thiên điều khiển xe điện mà thả cả 2 tay rồi tông vào một ôtô đang đỗ bên đường ở Hollywood. Cú va chạm làm cửa xe bị móp mạnh.

Khác với lần trước, Pax Thiên có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương nặng. Tuy nhiên video hiện trường cho thấy chiếc xe điện của anh hư hỏng rõ rệt sau cú tông. Nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì cho rằng Pax Thiên không rút ra bài học sau lần vào ICU trước đó. Một số ý kiến thậm chí cảnh báo anh có thể gây nguy hiểm cho người khác nếu tiếp tục kiểu lái xe bất cần.

Việc thường xuyên phóng xe trên các con đường đông đúc tại Los Angeles mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn giao thông đã tạo nên một hình ảnh "nổi loạn" của Pax Thiên trong mắt công chúng. Không ít người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích thói quen này. Việc là một người của công chúng không có nghĩa là anh được miễn nhiễm với những rủi ro trên đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng con trai Angelina Jolie đang "thách thức tử thần" khi coi đường phố là nơi để thể hiện cá tính thay vì tuân thủ luật lệ.

