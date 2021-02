Thời đại mọi thứ đều không dây thì đây chính là chiếc xe đạp không xích mà vẫn chạy ngon lành

Hệ thống truyền động là 1 trong những bộ phận quan trọng bậc nhất của xe đạp, giúp cho chiếc xe có thể dễ dàng lăn bánh và di chuyển. Nếu biết cách tận dụng các bánh răng và chuyển đề cơ bản, người dùng thậm chí còn có thể đạp xe tốn ít năng lượng hơn và di chuyển được quãng đường dài mà đỡ tốn sức hơn.

Tuy nhiên, khi nói về những ý tưởng nâng cấp, đột phá xe đạp, người ta thường nghĩ đến thiết kế xe, bánh xe, lốp xe, và ít ai dám thay đổi hệ thống truyền động, ngoại trừ CeramicSpeed.

Vào năm 2018, công ty này đã thực hiện 1 ý tưởng táo bạo với bộ truyền động Driven của mình: Giúp xe đạp có thể hoạt động mà không cần đến dây xích. Đến nay, phát minh của họ đã hoàn thiện và được ứng dụng vào sản phẩm thực tế, không khác gì những sản phẩm xe đạp thông thường.

Bộ truyền động Driven của CeramicSpeed giúp xe đạp có thể hoạt động mà không cần xích xe.

Về cơ bản, Driven sử dụng hệ thống trục răng kép đặc biệt, với trục răng phía trước được thiết kế cố định, còn trục răng phía sau được tách ra làm 2 nửa và có thể chuyển động trượt để xử lý thao tác đá số, sang số xe.

Toàn bộ phần trục răng phía sau sẽ được đặt trong bộ khung carbon rỗng, cùng với bộ truyền động và pin sạc. Tất cả đều hoạt động theo cơ chế không dây, hay đúng hơn là không dây xích truyền thống.

Chính vì được tách thành 2 nên mỗi nửa của trục răng sau có thể di chuyển độc lập với mỗi lần đá số. Khi đó, nửa đầu tiên (nửa dẫn dắt) sẽ di chuyển đến vị trí bánh răng mới sau khi tách khỏi líp (cassette). Nửa còn lại (nửa theo sau) cũng lặp lại hành động tương tự ngay sau đó và hoàn thành quá trình đổi số.

Hiểu 1 cách đơn giản, hệ thống Drive có thể dịch chuyển đến bất kỳ điểm nào trên líp, cho phép thay đổi nhiều bánh răng (nhiều số) chỉ trong 1 lần chuyển động trục răng duy nhất. CeramicSpeed khẳng định điều này tạo ra sự chuyển đổi số liền mạch, mang đến tốc độ thậm chí còn lớn hơn cả hệ thống truyền động điện truyền thống.

Driven sử dụng 2 trục bánh răng khác nhau, với trục phía trước cố định và trục sau có thể chuyển động 2 nửa.

Hai nửa trục bánh răng sau chuyển động liên tục mỗi khi sang số.

CeramicSpeed cho biết mục đích của họ là tạo ra hệ truyền động với chỉ 1% ma sát, đồng nghĩa với việc người sử dụng xe đạp chỉ tốn hơn 1% năng lượng để giúp xe di chuyển. Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm của họ thậm chí còn khả quan hơn rất nhiều khi Driven có hiệu năng lên đến 99.2%.

Trong vòng 10 năm qua, những bộ truyền động truyền thống tốt nhất thế giới cũng chỉ đạt đến mức 97% mà thôi. Hiện tại, những mẫu xe đạp sử dụng Driven đã có thể hoạt động tương đối ổn định, không khác gì các sản phẩm xe đạp thông thường, với vận tốc có thể đạt đến mức 45 km/h.



CeramicSpeed từng giành được giải thưởng Eurobike Award 2018 với Driven, dù khi ấy hệ thống truyền động này vẫn chỉ là 1 concept và chưa thể ứng dụng vào thực tế vì không thể chịu nổi tải trọng của con người khi ngồi trên xe đạp.

Hiện tại, họ đã ra mắt 3 mẫu xe sử dụng Driven với tên gọi The Hero, The Venge và The Lux , với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều có điểm chung là có thể hoạt động mà không cần đến dây xích xe, đồng thời còn giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều năng lượng trong những buổi đạp xe của mình.

3 mẫu xe đạp sử dụng Driven của CeramicSpeed.

