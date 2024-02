Thời đại cảnh nóng bùng nổ và bất thường trên phim

Mùa giải thưởng nóng bỏng nhất

Dù hoan nghênh hay không, làn sóng quan hệ tình dục bùng nổ trên màn ảnh đang ập đến với người xem toàn cầu. Phim truyền hình tràn ngập những cảnh gặp gỡ thân mật và giờ đây cảnh nóng cũng được khai thác triệt để, gần như không còn bị kìm hãm trên các bộ phim điện ảnh tranh giải tại Quả cầu Vàng, BAFTA hay SAG... đã qua đến Oscar sắp tới (11/3).

Nam chính Barry Keoghan không thiếu cảnh khỏa thân, cảnh "giường chiếu" trong Saltburn. Ảnh: AP.

The Guardian dẫn lời nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh Anh Jason Solomons nhận định 2024 có thể được xem là “mùa giải thưởng nóng bỏng nhất trong nhiều năm” hoặc ít nhất là mùa có nhiều cảnh 18+ nhất. Đối với ông Solomons, đó là sự thay đổi thú vị, đến sau giai đoạn thuần túy nhẹ nhàng trong giải trí.

“Sự thận trọng hoặc nỗi sợ làm phiền mọi người tồn tại trong một thời gian. Hiện tại, điều đó đã biến mất. Rốt cuộc thì chúng ta cần tình dục trong phim. Nếu ham muốn vật chất được chú trọng trong những bộ phim về Phố Wall những năm 1980, giờ đây tình dục mới là chân ái”, nhà phê bình phim nói.

Cho đến nay, khán giả được chứng kiến quá trình bắt đầu khám phá tình dục của một phụ nữ trẻ trong How to Have Sex của đạo diễn người Anh Molly Manning Walker. Họ cũng phải “há hốc” khi thấy Julianne Moore vào vai phụ nữ trung niên có quan hệ tình cảm với chàng trai chưa thành niên trong May December . Ngay cả Barbie và Oppenheimer cũng có những cảnh tình dục gây tranh cãi. Saltburn là trò đùa tình dục mang điềm gở về giai cấp. Trong khi đó, Poor Things nâng tầm cảnh nóng đến mức quái dị khi nữ chính Emma Stone vào vai phụ nữ trưởng thành với bộ não em bé, đến trang mục cũng gợi nhớ đến tình dục. All of Us Strangers dùng những phân cảnh thân mật để bộc lộ nỗi đau.

Không chịu thua kém, Kristen Stewart hứa hẹn bộ phim sắp ra mắt, Love Lies Bleeding , có cảnh ân ái gây sốc trong phòng tắm giữa cô và bạn diễn nữ Katy O'Brian. Người đẹp sinh năm 1990 thừa nhận thích cảnh quay và cảm thấy gợi cảm dù từ góc nhìn của những người ngoài cuộc, nó không bình thường.

Cảnh nóng tự do và đa dạng hơn

“Luôn có rất nhiều tình dục trong phim. Nó có lúc lên lúc xuống, nhưng tất nhiên vẫn bán được. Nó là một phần của cuộc sống và của phim ảnh. Tôi không nghĩ có người sẽ không xem một bộ phim vì nhà phê bình nào đó nói có quá nhiều cảnh nóng”, đạo diễn kiêm nhà phân phối phim Jane Giles (Anh) nhận xét.

Tình trạng cảnh nóng trên màn ảnh hiện nay đáng chú ý một phần vì nó trái ngược với tất cả cảnh bạo lực công nghệ cao, không có tình dục trong loạt phim siêu anh hùng bất tận của Hollywood . Nhưng điều gây chú ý không kém là cách tình dục được thể hiện. Nó không còn chỉ được dùng để kích thích hoặc biểu thị tình yêu lãng mạn nữa, thay vào đó gây sốc, tiêu khiển hoặc xáo trộn.

Các đạo diễn từ Todd Haynes đến Emerald Fennell dường như quan tâm đến việc truyền đạt sự chán ghét cũng như mang đến cảm giác hồi hộp khiêu dâm. Trong May December , điều đó được thể hiện khi Elizabeth của Natalie Portman thực hiện những hành động bất chính với Joe của Charles Melton, có rất ít cảm giác vui sướng. Những màn khiêu khích của Oliver (do Barry Keoghan đóng) trong Saltburn thiên về phá hoại hơn là thêm gia vị tình yêu.

Poor Things nhiều cảnh nóng đến mức phía kiểm duyệt phải yêu cầu cắt bớt. Ảnh: YouTube.

Việc kiểm duyệt cảnh nóng trong phim ngày càng được nới lỏng. Các cảnh 18+ tự do và đa dạng hơn nhiều. Nhà làm phim không ngại đưa lên màn ảnh cảnh nam, nữ khỏa thân và tình dục đồng giới. Ngay cả Giáo hoàng cũng đã thoải mái về chủ đề này. Phát biểu tại Vatican vào đầu năm, ông mô tả khoái cảm tình dục là “món quà từ Chúa” mặc dù ông vẫn không mặn mà với “con quỷ dục vọng”.

Tự do sáng tạo không có nghĩa là không có giới hạn. Trong bộ phim đoạt giải Quả cầu Vàng Poor Things , cảnh quan hệ tình dục ngập tràn và ở mức độ khiến người xem phải “nóng mặt”. Nhưng trong bản chỉnh sửa cuối cùng, một cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng đã bị cắt bỏ. Hội đồng phân loại phim phải chùn bước trước độ dài của cảnh hai cậu bé xem cảnh phòng the trong nhà thổ ở Paris. Đạo luật Bảo vệ Trẻ em năm 1978 buộc đạo diễn Yorgas Lanthimos phải nhượng bộ.

Trong một bộ phim hay, tình dục ở đó để kể câu chuyện nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ và chính trị.

Paul Mescal, nam chính trong All of Us Strangers , thừa nhận trên BBC có phần xấu hổ về cảnh thân mật trên phim, đồng thời bày tỏ mối lo ngại về việc tặng vé cho người thân.

“Họ từng nhìn thấy mông của tôi trước đây nhưng còn hơn thế nữa diễn ra trong bộ phim này”, tài tử Ireland nói. Trong khi đó, bạn diễn Andrew Scott cho biết: “Tôi không muốn ở đó khi bố mẹ tôi xem phim”.

Cặp đôi chính All of Us Strangers xấu hổ về cảnh thân mật trên phim và không muốn người nhà xem. Ảnh: GQ.

Đạo diễn Lanthimos chia sẻ thấy an tâm hơn khi có Elle McAlpine làm điều phối viên cảnh nóng cho bộ phim có nội dung tình dục mạnh mẽ như Poor Things . “Cô ấy đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều cho mọi người”, ông nói.

Elle cũng giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận hơn với khán giả nữ. Tác phẩm càn quét các giải thưởng lớn thời gian qua được đánh giá cao nhờ tập trung vào phụ nữ trong nhiều lĩnh vực và đại diện cho phụ nữ cũng như những người thuộc giới tính bị thiệt thòi.

Dẫu vậy, bản chất nhân vật Bella Baxter của Emma Stone là trẻ em trong hình hài phụ nữ khiến tình dục thể hiện trong Poor Things trở nên khó chấp nhận, mặc dù thực tế là tất cả đều dựa trên tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của nhà văn Scotland Alasdair Gray.

“Tôi cảm thấy buồn nôn trong những cảnh đó. Tôi hiểu Bella được coi là nhà ủng hộ nữ quyền, nhưng về cơ bản cô ấy là đứa trẻ quan hệ tình dục trong những cảnh đầu. Mặc dù tôi không cảm thấy bị xúc phạm nhưng tôi cảm thấy đây là vùng nước đục ngầu đối với Lanthimos”, chuyên gia Solomons bày tỏ.

Vấn đề này cũng bị chất vấn trên BBC Radio 4 , đặc biệt đề cập đến cảnh nhà thổ. Nam diễn viên, đồng thời là đồng sản xuất, bảo vệ vai diễn Bella bằng lập luận nữ chính “hoàn toàn tự do và không xấu hổ về cơ thể mình”.

Cảnh nóng là yếu tố cần thiết, không bắt buộc

Bất kể vấn đề là gì, ngành công nghiệp giải trí rõ ràng đang tránh xa việc triển khai các cảnh nóng như một phần bắt buộc, giống như phim hành động phải có cảnh rượt đuổi bằng ôtô.

Vào thời Hays Code, hay Bộ luật Sản xuất điện ảnh, được áp dụng (1934-1968) ở Hollywood, do kiểm duyệt khắt khe, những phân cảnh thân mật thường mang tính ước lệ, trong sáng và nghịch ngợm. Như trong bộ phim hài lãng mạn It Happened One Night (1934), nữ thừa kế hư hỏng, do Claudette Colbert thủ vai, bị buộc phải qua đêm trong phòng khách sạn với Clark Gable, người đàn ông cô gặp trên xe buýt. Họ ngủ trên hai giường khác nhau, ở giữa có tấm rèm mỏng ngăn cách.

Đến những năm 1970, quan hệ tình dục khỏa thân là điều bắt buộc. Tuy nhiên, đa phần đều không tốt đẹp. Trong Looking for Mr Goodbar (1977), người phụ nữ thích phiêu lưu tình dục bị sát hại dã man. Những bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao như Saturday Night Fever cũng có cảnh nóng mang đến cảm giác tồi tệ.

Vào những năm 1980, tình dục khiêu dâm được liên kết với bạo lực giết người . Điều đó được thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh chính thống như Fatal Attraction và Basic Instinct .

Hiện tại, phong cách cảnh nóng mới dường như chấp nhận sự mơ hồ về mặt đạo đức và quyền lực gây bất ổn của nó. Trong số những phim mới phát hành được hoan nghênh, có lẽ chỉ All of Us Strangers thể hiện sự gần gũi thể xác như một sức mạnh chữa lành tiềm năng. Tuy vậy, cảnh nóng là một phần trong mạch phim, góp phần truyền tải dụng ý câu chuyện, thay vì chỉ đơn thuần đảm nhận trách nhiệm kích thích người xem.

Cảnh nóng trong phim hiện đại không chỉ là yếu tố câu khách, mà mang dụng ý dẫn dắt câu chuyện. Ảnh: Mubi.

