Thói ăn chơi vô độ của chồng nữ diễn viên phim giờ vàng vừa lãnh án chung thân

Vào ngày 26/12 vừa qua, Chiêm Hạo Lễ - chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Lệ Khôn - đã lãnh án tù chung thân cho tội đưa hối lộ, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người. Tổng số tiền cần phải khắc phục trong vụ án lên đến 1,39 tỷ NDT (hơn 5.200 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới thu hồi được 107 triệu NDT (khoảng 401 tỷ đồng), tức chưa đến 10% số tiền mà Chiêm Hạo Lễ đã chiếm đoạt. Phần lớn tiền phi pháp có được nhờ lừa đảo, Chiêm Hạo Lễ đã tuồn ra nước ngoài qua ngân hàng ngầm, không rõ tung tích. Theo ghi nhận của phóng viên tờ Sina, đại diện của hàng trăm gia đình nạn nhân đã bật khóc nức nở khi biết tin họ mất trắng. Chiêm Hạo Lễ và gia đình hắn nhất quyết không xin lỗi, không đền bù cho các nạn nhân.

Theo tờ QQ, ngoài tẩu tán tài sản ra nước ngoài, Chiêm Hạo Lễ còn dùng tiền lừa đảo mà có được để bao nuôi các mỹ nhân showbiz, mua dâm và hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Thói tiêu hoang vô độ của Chiêm Hạo Lễ nghe qua ai cũng sốc. Hắn đã mua 15 chiếc xe hơi hạng sang, bao gồm Rolls-Royce và Ferrari. Khi khám nhà, cảnh sát tìm thấy 151 thỏi vàng chất đống. Thậm chí, Chiêm Hạo Lễ còn dùng vàng thỏi để kê chân bàn. Dưới tầng hầm, cơ quan chức năng tìm thấy 135 thùng rượu thượng hạng. Tất cả các thùng đều bị mở toang, trong thùng rác có vô số chai rượu uống dở dang vẫn còn 1 nửa bị bỏ phí. Chiêm Hạo Lễ còn vung tiền mua tủ xì gà thiên niên kỷ chứa 2.000 điếu xì gà bản giới hạn, với chỉ 21 chiếc được bán ra trên toàn thế giới.

Chồng Vương Lệ Khôn dùng tiền lừa đảo để tiêu hoang, sống xa hoa và trụy lạc. Ảnh: Sina.

Sau khi kết hôn với Vương Lệ Khôn vào năm 2019, Chiêm Hạo Lễ mua 1 biệt thự ven sông ở Thượng Hải (Trung Quốc) với giá 46 triệu NDT (172 tỷ đồng), tậu xe điện cao cấp 670.000 NDT (2,5 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng). Những tài sản này, Chiêm Hạo Lễ đều để chị gái Vương Lệ Khôn đứng tên.

Không chỉ vậy, trước tòa, đại gia này còn gây sốc khi thừa nhận rằng y đã dùng 1 phần tiền lừa đảo được để mua dâm, giao dịch tình ái và bao nuôi lâu dài nhiều người đẹp trong showbiz. Chiêm Hạo Lễ cho biết y trả từ 10.000 NDT đến 100.000 NDT (từ 35 triệu đến 350 triệu đồng) cho các giao dịch mua dâm.

Chồng Vương Lệ Khôn khai nhận đã dùng tiền lừa đảo để mua dâm, chu cấp cho các cô bồ mỹ nhân trong showbiz. Ảnh: Sina.

Đời tư bê tha và trụy lạc của chồng khiến Vương Lệ Khôn nhục nhã, sốc nặng và dứt khoát ly hôn Chiêm Hạo Lễ. Vài ngày trước khi Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án chung thân, "nữ thần Cbiz" mới hoàn tất thủ tục ly dị người chồng đại gia rởm. Sau khi chính thức chấm dứt hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ, Vương Lệ Khôn đã cắt đứt tất cả mọi liên lạc với chồng cũ và nhà chồng cũ. Cô cũng không xuất hiện tại tòa vào ngày Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án, thay vào đó được trông thấy vui vẻ đi đóng phim mới.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn...

Vương Lệ Khôn bẽ bàng vì cưới phải đại gia rởm, phạm tội lừa đảo. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, QQ