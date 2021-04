Thoát chết khó tin sau vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6

Thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 26C-089.08, do anh Cà Văn Hải, sinh năm 1995, trú tại bản Kềm, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điều khiển di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội, đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 29H-026.61, do anh Lò Văn Cầu, sinh năm 1981, trú tại tổ 5, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La điều khiển hướng Hà Nội – Sơn La và xe ô tô mang biển kiểm soát 26C-099.62, do anh Trần Văn Bốn, sinh năm 1974, trú tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La điều khiển hướng Hà Nội – Sơn La.

Vụ tai nạn khiến 3 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, may mắn không có người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc./.