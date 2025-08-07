Thỏa thuận bất ngờ sụp đổ trước giờ G: Hé lộ nguồn cơn khiến đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ bất thành

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn Độ sụp đổ

Các quan chức Ấn Độ kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đích thân công bố thỏa thuận này vài tuần trước thời hạn chót là ngày 1/8. Tuy nhiên, thông báo đó đã không bao giờ được đưa ra.

Kể từ ngày 1/8, New Delhi phải đối mặt với mức thuế quan đột ngột 25% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, cùng với các lệnh trừng phạt chưa rõ ràng liên quan đến cáo buộc nhập khẩu dầu từ Nga.

Reuters đã phỏng vấn bốn quan chức Ấn Độ và hai quan chức Mỹ, qua đó thu thập được những thông tin chưa từng được công bố về thỏa thuận được đề xuất. Ngoài ra, hãng tin này cũng có được thông tin độc quyền rằng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ, dù hai bên đã đạt được thống nhất về phần lớn các vấn đề kỹ thuật.

Các quan chức hai bên cho biết, nguyên nhân khiến thỏa thuận đổ vỡ là do tín hiệu lạc nhịp và quan điểm bất đồng từ cả hai phía. Điều này đã gây trở ngại cho mối quan hệ thương mại giữa nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ năm thế giới, với kim ngạch song phương lên tới hơn 190 tỷ USD.

Trước đó, Ấn Độ tin rằng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal tới Washington và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Delhi, nước này đã đưa ra một loạt nhượng bộ cần thiết để đạt được thỏa thuận.

Các container tại cảng Deendayal ở Kandla, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Hai quan chức Chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng New Delhi đã áp dụng mức thuế suất bằng 0 đối với các mặt hàng công nghiệp chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Ấn Độ.

Các quan chức cũng cho biết, bất chấp áp lực trong nước, Ấn Độ sẽ từng bước giảm thuế đối với ô tô và rượu nhập khẩu từ Mỹ theo hạn ngạch, đồng thời chấp thuận yêu cầu then chốt của Washington về việc tăng cường nhập khẩu năng lượng và thiết bị quốc phòng từ Mỹ.

Một quan chức cho biết, hầu hết các bất đồng đã được giải quyết sau vòng đàm phán thứ 5 tại Washington, khiến nhiều người kỳ vọng sẽ có bước đột phá. Ông cũng nói thêm rằng các nhà đàm phán tin rằng Mỹ sẽ chấp nhận lập trường dè dặt của Ấn Độ trong việc cho phép nhập khẩu miễn thuế nông sản và các sản phẩm từ sữa của Mỹ.

Tuy nhiên, đó là một tính toán sai lầm. Tổng thống Trump có cách nhìn khác và muốn có nhiều nhượng bộ hơn.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Các cuộc đàm phán với Ấn Độ đã đạt được nhiều tiến triển trong nhiều lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ có một thỏa thuận nào khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng.”

“Chúng tôi chưa từng đạt được một thỏa thuận đầy đủ – loại thỏa thuận mà chúng tôi đang tìm kiếm.”

Tính toán sai lầm của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong chuyến thăm Washington hồi tháng 2, đã đồng ý hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận vào mùa thu năm 2025 và đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030.

Để thu hẹp khoảng cách thương mại hàng hóa trị giá 47 tỷ USD, Ấn Độ cam kết mua tới 25 tỷ USD năng lượng từ Mỹ và tăng cường nhập khẩu thiết bị quốc phòng.

Tuy nhiên, các quan chức hiện nay thừa nhận rằng Ấn Độ đã trở nên quá tự tin sau khi Tổng thống Trump đề cập đến một “thỏa thuận lớn” sắp diễn ra, xem đó là tín hiệu cho thấy thỏa thuận có lợi đã nằm trong tầm tay. Sau đó, New Delhi trở nên cứng rắn hơn, đặc biệt là trong các vấn đề nông nghiệp và sản phẩm từ sữa – hai lĩnh vực rất nhạy cảm đối với chính phủ Ấn Độ.

“Mỹ không thể bỏ qua thị trường 1,4 tỷ dân của chúng tôi – một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới,” một quan chức Ấn Độ tham gia đàm phán cho biết vào giữa tháng 7.

Các nhà đàm phán thậm chí còn thúc đẩy việc giảm mức thuế trung bình 10% mà Mỹ công bố hồi tháng 4, cùng với việc dỡ bỏ các mức thuế áp lên thép, nhôm và ô tô.

Sau đó, Ấn Độ bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng, nhất là sau khi Mỹ ký kết các thỏa thuận thương mại với Nhật Bản và Liên minh châu Âu, với hy vọng có thể đạt được mức thuế 15% tương tự nhưng với ít nhượng bộ hơn.

Tuy nhiên, điều đó là không thể chấp nhận được với Nhà Trắng. “Tổng thống Trump muốn có một tuyên bố gây tiếng vang, với nội dung là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đầu tư và mua sắm quy mô lớn,” một nguồn tin tại Washington am hiểu các cuộc đàm phán cho biết.

Thủ tướng Modi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đến thăm Nhà Trắng sau khi Tổng thống Trump trở lại nhiệm sở. Ảnh: Getty

Một quan chức Ấn Độ thừa nhận rằng New Delhi chưa sẵn sàng đưa ra những đề nghị nhượng bộ tương tự các nước khác.

Ví dụ, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận ngay trước thời hạn chót 1/8 mà ông Trump đặt ra, giữ được mức thuế 15% thay vì 25% bằng cách cam kết đầu tư 350 tỷ USD, tăng cường nhập khẩu năng lượng và nhượng bộ về mặt hàng gạo và thịt bò.

Thiếu đường dây liên lạc cấp cao

“Đã có thời điểm, cả hai bên gần như sẵn sàng ký kết thỏa thuận,” ông Mark Linscott – cựu Đại diện Thương mại Mỹ – nhận xét.

“Thành phần còn thiếu chính là đường dây liên lạc trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi.”

Một quan chức Nhà Trắng phản bác ý kiến đó, nhấn mạnh rằng các thỏa thuận khác đã được ký kết mà không cần tới sự can thiệp cấp cao như vậy.

Một quan chức Ấn Độ tham gia đàm phán cho biết Thủ tướng Modi không gọi điện vì lo ngại rằng cuộc đối thoại một chiều với Tổng thống Trump có thể đặt ông vào thế khó xử.

Tuy nhiên, ba quan chức Ấn Độ khác cho rằng chính những phát biểu lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về việc làm trung gian hòa giải tranh chấp Ấn Độ - Pakistan đã làm căng thẳng thêm bầu không khí đàm phán, khiến Thủ tướng Modi không đưa ra quyết định cuối cùng.

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ đổ lỗi cho việc đàm phán thất bại là do đánh giá sai tình hình, cho rằng các cố vấn cấp cao của nước này đã xử lý sai quá trình đàm phán.

“Chúng tôi thiếu đi sự hỗ trợ ngoại giao cần thiết, nhất là khi Mỹ đã đạt được các thỏa thuận tốt hơn với Indonesia, Nhật Bản và EU...,” vị quan chức này nói.

Các cuộc đàm phán tiếp theo vẫn đang diễn ra. Một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ đến New Delhi vào cuối tháng này và các quan chức Ấn Độ vẫn tin rằng thỏa thuận có thể được cứu vãn.

“Mọi chuyện vẫn còn khả thi,” một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Chính phủ Ấn Độ hiện đang xem xét lại một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp và sữa mà họ có thể nhượng bộ, một quan chức khác cho biết. Về phía dầu mỏ, Ấn Độ có thể giảm một số mặt hàng nhập khẩu từ Nga để chuyển sang nguồn cung từ Mỹ – nếu giá cả hợp lý.

“Có thể sẽ cần đến một cuộc trao đổi trực tiếp giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump,” ông Mark Linscott nói.

“Hãy nhấc máy lên... bởi đây thực sự là một cơ hội lớn cho một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.”

(Theo Reuters)