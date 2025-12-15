Đoạn video do Roketsan công bố cho thấy một vụ phóng thành công từ hệ thống phóng kép Tayfun, được chế tạo trên xe tải VOLAT 8×8.
Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm bắn 1.000 km
Hoàng Vân |
Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành cuộc thử nghiệm thành công đối với hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful, do công ty Roketsan trong nước phát triển.
Theo Giáo dục và Thời đại
