Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm bắn 1.000 km

Hoàng Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành cuộc thử nghiệm thành công đối với hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful, do công ty Roketsan trong nước phát triển.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful tầm bắn 1 . 000 Km thành công - Ảnh 1.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một trường bắn ở tỉnh Rize, vùng Biển Đen của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful tầm bắn 1 . 000 Km thành công - Ảnh 2.

Bình luận về cuộc thử nghiệm tên lửa thành công, ông Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, viết trên kênh X rằng, “trời đất một lần nữa đã chứng kiến ý chí của nhân dân”.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful tầm bắn 1 . 000 Km thành công - Ảnh 3.

“Nhờ cuộc thử nghiệm thành công, tên lửa Tayful của chúng ta đã vượt qua một cột mốc mới, mở rộng tầm nhìn an ninh và tăng cường khả năng răn đe của chúng ta”, ông Gorgun cho biết thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful tầm bắn 1 . 000 Km thành công - Ảnh 4.

Trong khi đó, ông Murat Ikinci, Tổng Giám đốc của Roketsan, khẳng định: “Hệ thống Tayful đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Việc sản xuất hàng loạt và giao hàng đang diễn ra nhanh chóng.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa đạn đạo siêu thanh Tayful tầm bắn 1 . 000 Km thành công - Ảnh 5.

Và trong lần bắn thử nghiệm gần đây nhất, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Tôi xin chúc mừng tất cả các đồng nghiệp đã đóng góp vào thành công này”.

Đoạn video do Roketsan công bố cho thấy một vụ phóng thành công từ hệ thống phóng kép Tayfun, được chế tạo trên xe tải VOLAT 8×8.

