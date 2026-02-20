Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Tayfun Block 4 mới

Tên lửa đạn đạo Tayfun Block 4 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Murat Ikinci, Giám đốc điều hành Công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ, sau các cuộc thử nghiệm thành công, tên lửa đạn đạo Tayfun Block 4 của nước này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm nay.

Cần lưu ý rằng, Tayfun là một họ tên lửa đạn đạo với nhiều kích cỡ và khả năng khác nhau, trong đó Block 4 hiện là biến thể lớn nhất và mạnh nhất.

Biến thể Tayfun Block 4 mới này lần đầu tiên được công bố cách đây chỉ bảy tháng( tháng 7/2025), tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEF 2025.

Thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa Tayfun Block 4 chưa được công bố. Tuy nhiên, người ta biết rằng, nó dài khoảng 10m và nặng 7,2 tấn.

Đồng thời, thông số kỹ thuật của tên lửa Tayfun nhỏ hơn, mà tên gọi khối (block) chưa được tiết lộ, đã được biết đến, với chiều dài 6,5m và trọng lượng 2,3 tấn, nó được công bố có tầm bay hơn 280km.

Tuy nhiên, trong các cuộc thử nghiệm vào tháng 10/2022, nó đã bay được 560km, cho thấy tầm bay tối đa thực tế của nó có thể lớn hơn đáng kể.

Điều này đã dẫn đến những suy đoán rằng, Tayfun Block 4 có thể là một tên lửa đạn đạo tầm trung, với tầm bắn ước tính từ 2.000 đến 3.000km.

Điều này càng được củng cố bởi tuyên bố hồi tháng 1/2025 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người cho biết, nước này đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 2.000km, và có kế hoạch tăng số lượng tên lửa có tầm bắn 800km.

Có thể giả định rằng, các tên lửa có tầm bắn 2.000km là thuộc dòng Tayfun Block 4, trong khi các tên lửa có tầm bắn 800km là một biến thể mới hơn của Tayfun với chiều dài 6,5m, hoặc một biến thể khác chưa được biết đến trước đây.