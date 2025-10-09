'Thổ Nhĩ Kỳ phải quay trở lại chương trình F-35'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định rằng việc Mỹ quyết định loại nước này khỏi chương trình quốc tế sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II là không có cơ sở pháp lý, và Ankara tiếp tục đối thoại với Washington với hy vọng lệnh cấm sẽ sớm được dỡ bỏ.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố này khi trở về từ Azerbaijan, phát biểu với các nhà báo trong đoàn báo chí trên máy bay. Theo ông Erdogan, Ankara không chỉ đầu tư đáng kể vào dự án mà còn hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là đối tác, khiến bất kỳ hạn chế nào cũng trở nên vô lý.

"Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như trong mọi lĩnh vực khác. Chúng tôi đang đàm phán với Mỹ về những vấn đề này để phát triển mối quan hệ và kỳ vọng những kết quả tích cực".

"Trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tích cực theo hướng này. Chúng tôi đã công khai và trực tiếp nêu vấn đề F-35".

"Hơn nữa Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác trong dự án này, đã chi trả và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Lý do chúng tôi bị loại khỏi chương trình này là hoàn toàn bất hợp pháp", ông Erdogan lưu ý, đồng thời nhấn mạnh chiều sâu của mối quan hệ song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ đang mong mỏi tiêm kích F-35.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 diễn ra vào năm 2019 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, làm dấy lên lo ngại tại Hoa Kỳ về khả năng tương thích của hệ thống và nguy cơ rò rỉ công nghệ.

Động thái này đã dẫn đến việc áp đặt các lệnh trừng phạt theo Đạo luật CAATSA, vốn tiếp tục hạn chế hợp tác kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên ông Erdogan nhắc lại các cuộc đàm phán gần đây với người đồng cấp Donald Trump, nơi tổng thống Mỹ "trước đó đã gián tiếp tuyên bố" một giải pháp tiềm năng cho tranh chấp.

Gần đây xuất hiện thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán lại các tổ hợp S-400 của mình cho Nga, hay thậm chí giao cho Mỹ, nhưng điều này vẫn chưa được xác thực.