Theo thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngừng hoàn toàn việc vận hành hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất trong vòng 4 đến 6 tháng tới để dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đối với việc bán máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm.

Điều này đã được Đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ - ông Tom Barrack cho biết tại một cuộc họp báo ở Abu Dhabi.

Theo nhà ngoại giao này, những khẩu đội Triumf do Nga chuyển giao năm 2019 đã không còn được sử dụng trong Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu và về cơ bản đã bị bỏ đó.

Tuy nhiên sự hiện diện của chúng trong biên chế vẫn là rào cản pháp lý và chính trị chính đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình Máy bay chiến đấu tấn công chung (JTF), dự án mà Ankara đã bị loại ngay sau khi nhận được tổ hợp S-400 đầu tiên.

"Chúng tôi thấy cam kết thực sự từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết vấn đề này. Tôi tin tưởng rằng mọi thứ sẽ được giải quyết trong những tháng tới", ông Barrak nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng tổ hợp phòng không S-400.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết "giải pháp" này ngụ ý việc chuyển giao toàn bộ các hệ thống cho một bên thứ ba (ví dụ, Qatar hoặc một quốc gia không thuộc NATO), hoặc tháo dỡ và đưa chúng vào kho dưới sự giám sát quốc tế.

Về phần mình, Washington sẵn sàng ngay lập tức bắt đầu quá trình tái hòa nhập Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình F-35 và chuyển giao tới 40 máy bay mới cho Ankara, cũng như nâng cấp những tiêm kích đã được thanh toán nhưng chưa giao hàng.

Một sự thỏa hiệp đã trở nên khả thi sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, ngay từ đầu đã tuyên bố mong muốn "thiết lập lại" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và đưa nước này trở lại quỹ đạo các chương trình quân sự của Mỹ.