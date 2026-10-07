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Thổ Nhĩ Kỳ bí mật giao hệ thống phòng không Korkut tối tân cho Ukraine

Bạch Dương
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Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao một lô nhỏ hệ thống pháo phòng không Korkut do Công ty Aselsan sản xuất cho Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ bí mật chuyển giao hệ thống phòng không Korkut cho Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Theo ấn phẩm trực tuyến Middle East Eye (MEE), trích dẫn các nguồn đáng tin cậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật chuyển giao một số hệ thống pháo phòng không tự hành tầm ngắn Korkut cho Ukraine để thử nghiệm chiến đấu, trong bối cảnh được giữ kín tuyệt đối.

Nguồn tin tiết lộ, một số lượng không được xác định pháo phòng không tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi đến Ukraine hồi đầu năm nay. Lực lượng phòng không Ukraine chủ yếu sử dụng vũ khí này để đánh chặn máy bay không người lái của Nga.

Bài báo cho biết, các tổ hợp Korkut đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc bảo vệ cơ sở mặt đất chống lại những mục tiêu nhỏ. Bộ Quốc phòng Ukraine đang xem xét mua một số hệ thống và đàm phán với một nhà sản xuất hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức Ukraine phát biểu trên tờ MEE với điều kiện giấu tên cho biết hệ thống này có thể được coi là đã thử nghiệm đầy đủ trong chiến đấu, lưu ý rằng tồn tại "một số vấn đề" nhưng có thể được khắc phục bằng "những điều chỉnh nhỏ". Ông nói thêm rằng Ukraine quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tương tự "nếu giá cả hợp lý".

Thổ Nhĩ Kỳ bí mật chuyển giao hệ thống phòng không Korkut cho Ukraine năm 2026 - Ảnh 2.

Hệ thống pháo phòng không tự hành Korkut do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Hệ thống phòng không tự hành Korkut do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan sản xuất, được trang bị pháo bắn nhanh để tiêu diệt các mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Đáng chú ý tổ hợp này cũng được thiết kế để chống lại máy bay không người lái dạng FPV và UAV điều khiển bằng cáp quang. Cấu hình tiêu chuẩn của Korkut bao gồm 3 xe mang vũ khí và 1 xe chỉ huy.

Ấn phẩm MEE dẫn nguồn từ các quan chức Ukraine nói thêm, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự khác nhau, bao gồm máy bay không người lái hạng nặng Bayraktar TB2, tên lửa dẫn đường bằng laser, đạn pháo và súng máy... mục đích để thử nghiệm chiến đấu.

Theo Middle East Eye
Tags

Thổ Nhĩ Kỳ

Aselsan

phòng không

máy bay không người lái

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