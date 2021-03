Thơ Nguyễn lần đầu chia sẻ riêng sau ồn ào: 'Nhiều người tẩy chay tôi vì hiệu ứng đám đông'

Sáng 11/3, thông tin với báo chí, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, cơ quan đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến việc đăng tải nội dung mê tín dị đoan trên các kênh do Thơ Nguyễn quản lý.

Ông Do cho biết, phía TikTok đã gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Về phía YouTube, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cũng đã gửi yêu cầu và báo chặn video có nội dung không phù hợp.

Theo ông Do, ngay hôm qua, Cục đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) tìm địa chỉ và số điện thoại của Thơ Nguyễn để mời lên làm việc vì có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan qua các kênh của cô này, tuy nhiên Thơ Nguyễn chưa hồi đáp.

Về hướng giải quyết trong trường hợp trên, vị Phó Cục trưởng cho hay, nếu chủ kênh Thơ Nguyễn không làm việc với cơ quan chức năng hoặc cố tình không nhận liên hệ thì sẽ có biện pháp khác để xử lý tiếp theo.

Cụ thể, ông Do khẳng định, Cục sẽ đề nghị Google chặn kênh và tạm thời khóa tài khoản, Google cũng ủng hộ chặn những kênh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan.